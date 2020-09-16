النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2617 ) الأربعاء 16/9/2020
أخبار فلسطينية
· حماس: اتفاق التطبيع في واشنطن لا يساوي الحبر الذي كتبت فيه
· "هنية" يهاتف "عباس" من قلب سفارة فلسطين في بيروت.. ما التفاصيل؟
· »"الصحة" تحذّر من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا
· طائرات إسرإئيلية تشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات
· “الجهاد الإسلامي”: غزة ترد على التطبيع بإطلاق الصواريخ
· الرجوب: الإمارات تقاطع فلسطين منذ 2010
· عباس: لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة دون إنهاء…
· الرئيس عباس يلقي خطابين الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة.. وأبو ردينة: التطبيع لن…
· قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا وتهدم منزلا في القدس وتقرر مصادرة آخر لصالح…
· الفلسطينيون يحييون فعاليات “اليوم الأسود” بمسيرات غضب شعبي عارمة ترفض اتفاقيات التطبيع الخيانية…
· وفاة و207 إصابات بفيروس كورونا في القدس
· فعاليات احتجاجيّة في الضفة وغزة رفضًا لاتفاقيتي التطبيع
· الاحتلال يعتقل فلسطينييْن قرب سياج غزة
أخبار إسرائيلية
· 13 إصابة بينها 2 بحالة الخطر بين المستوطنين
· غانتس لا يستبعد اندلاع العنف في الضفة الغربية
· نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين قد ينهي الصراع العربي الإسرائيلي
· وزير خارجية إسرائيل: محمد بن زايد يقود شعبه للازدهار
· نص اتفاق التطبيع البحريني: تطرق خجول للقضية الفلسطينية
· الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و3189 إصابة جديدة
· الحكومة الإسرائيلية تبحث إغلاق المدارس بدءًا من الخميس
اخبار دولية
· ميلادينوف يصل غزة اليوم
· إسرائيل تزعم أنها غير معنية بالتصعيد بغزة
· البيت الأبيض عن التطبيع مع إسرائيل: خطوة لتعايش أتباع الأديان في سلام ورخاء
· ترامب يهنئ ملك البحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل
· بث مباشر لتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بواشنطن
· كبير مستشاري ترامب: البيئة فى فلسطين لا تجذب الاستثمار
كوشنر: إقامة الإمارات والبحرين العلاقات مع إسرائيل ستساهم في حل القضية الفلسطينية
اخبار عربية
· استمرار التنديد الشعبي العربي بمواقف الإمارات والبحرين
· السعودية تجدد دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في الدولة المستقلة
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
· جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ”حماس” في قطاع غزة والمقاومة ترد
· “الجهاد الإسلامي”: غزة ترد على التطبيع بإطلاق الصواريخ
· الرجوب: الإمارات تقاطع فلسطين منذ 2010
· عباس: لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة دون إنهاء…
· فلسطين: التطبيع مع إسرائيل “انتهاك” لمبادرة السلام العربية
· الرئيس عباس يلقي خطابين الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة.. وأبو ردينة: التطبيع لن…
· قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا وتهدم منزلا في القدس وتقرر مصادرة آخر لصالح…
· الفلسطينيون يحييون فعاليات “اليوم الأسود” بمسيرات غضب شعبي عارمة ترفض اتفاقيات التطبيع الخيانية…
·
الشرق الأوسط
· زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين
· «سي إن إن»: اتفاقات تطبيع مع ثلاث دول عربية أخرى
· خطاب السادات في الكنيست أطلق مسار السلام بين العرب وإسرائيل
· أوسلو... الاتفاق الذي لا يموت
· الرئاسة الفلسطينية: الاتفاقات لن تأتي بالسلام... والعنوان هو رام الله
· وزير خارجية إسرائيل: محمد بن زايد يقود شعبه للازدهار
الخليج الإماراتية
· السعودية تجدد دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في الدولة المستقلة
-
- -
الاخبار اللبنانية
· احتفالية التطبيع: هكذا... الصورة أوضح!
· غزة تقول كلمتها
الشروق المصرية
· الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع
· البيت الأبيض عن التطبيع مع إسرائيل: خطوة لتعايش أتباع الأديان في سلام ورخاء
· وزير الخارجية الأسبق: أمريكا هي القوة الوحيدة القادرة على دفع إسرائيل نحو الالتزام بالسلام
· خلال اتصال هاتفي.. ترامب يهنئ ملك البحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل
· كبير مستشاري ترامب: البيئة فى فلسطين لا تجذب الاستثمار
الاهرام المصرية
· ضربات إسرائيلية على غزة ردا على قصف صاروخي من القطاع
· البيت الأبيض عن التطبيع مع إسرائيل: خطوة لتعايش أتباع الأديان في سلام ورخاء
· ترامب يهنئ ملك البحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل
· نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين قد ينهي الصراع العربي الإسرائيلي
· بث مباشر لتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بواشنطن
الغد الأردنية
· طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة
· نتنياهو حول اتفاق السلام: هذا اليوم تاريخي وسيجلب السلام لمدة…
· التحرك الفلسطيني المضاد للاحتلال.. تأسيس لوحدة وطنية أم مهرجان خطابي
· زعيم معارضة الاحتلال: نتانياهو لا ينوي التفاوض…
الشرق القطرية
· غانتس لا يستبعد اندلاع العنف في الضفة الغربية
· منظمة التحرير الفلسطينية: لا نقايض حقوقنا بالمال
· إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل
· توقيع اتفاقات التطبيع اليوم.. صحيفة اسرائيلية تقترح صلاة مشتركة لـ بن زايد ونتنياهو في الأقصى
· لولوة الخاطر: قطر لن تقيم علاقات مع اسرائيل قبل حل النزاع مع الفلسطينيين
· غالبية الفلسطينيين: اتفاق التطبيع الإماراتي خيانة وخدمة لمصالح إسرائيل
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· "حماس": المقاومة قادرة على منع الاحتلال من تغيير قواعد الاشتباك
· المقاومة بغزة ترد على غارات الاحتلال بقصف المستوطنات
· قصف غزة.. هكذا احتفلت (إسرائيل) بالتطبيع العربي
· حماس: اتفاق التطبيع في واشنطن لا يساوي الحبر الذي كتبت فيه
· رسميًا.. توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات و(إسرائيل)
· استطلاع رأي: غالبية الفلسطينيين يرون التطبيع مع الاحتلال خيانة
· "هنية" يهاتف "عباس" من قلب سفارة فلسطين في بيروت.. ما التفاصيل؟
·
القدس
· حماس: المقاومة منعت الاحتلال من تغيير قواعد الاشتباك
· الصحف العبرية تركز على تفاصيل الاتفاق مع الإمارات والبحرين
· أردان: الضم سقط من أولويات الإدارة الأميركية 328
· إسرائيل تزعم أنها غير معنية بالتصعيد بغزة
· ميلادينوف يصل غزة اليوم
· (محدث) اعتقال 11 مواطنًا بالضفة
الحياة الجديدة
· »غانتس لا يستبعد مواجهات في الضفة وتصعيداً في غزة
· »قرار بإخلاء عائلة صلاح من منزلها في سلوان لصالح "العاد" الاستيطانية
· » إصابة خمسة إسرائيليين جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من غزة
· »"الصحة" تحذّر من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا
· »مسيرات شعبية تؤكد رفض الشعب الفلسطيني للتطبيع
· »متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية قرب البيت الأبيض احتجاجاً على التطبيع
· »الرئاسة: السلام والأمن والاستقرار لن تتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
· »الإمارات والبحرين توقعان اتفاقيتي العار
·
وكالة الراي
· الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة
· الاحتلال يشن غارات على أراضٍ زراعية بقطاع غزة
· "التعليم" تنشر تعليمات وإجراءات الوقاية عند تسليم الكتب المدرسية
· كحيل: صندوق "وقفة كرامة" لدعم المتضررين من كورونا بغزة
· تقرير "مرضى الكلى".. معاناة مركبة في ظل جائحة كورونا
·
وكالة صفا
· القسام: كان وسيظل الرد مباشرا وسنزيده ونوسعه بقدر تمادي الاحتلال
· تفاصيل بنود اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل"
· سرايا القدس: قصف غلاف غزة ردًا على استهداف مواقع المقاومة
· المقاو ردت بإطلاق رشقات صاروخية
· غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة بقطاع غزة دون إصابات
سما نيوز
· ميلادينوف يصل غزة اليوم
· إسرائيل تزعم أنها غير معنية بالتصعيد بغزة
· محدث : الاحتلال يقصف أهدافًا بغزة و سرايا القدس ترد بقصف مستوطنات الغلاف
· في أول تعقيب رسمي.. الرئاسة: ما جرى اليوم في البيت الأبيض لن يحقق السلام في المنطقة
· شاهد: توقيع اتفاقات "السلام" بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن
·
فلسطين اليوم
· محدث بالفيديو والصور..طائرات إسرإئيلية تشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات
· #انا_عربي_ضد_التطبيع يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للتطبيع مع الاحتلال
· الكلمة الفصل هي لأصحاب الحق..د.الهندي: صواريخ غزة رسالة لكسر غرور أمريكا واسرائيل
· الجهاد الاسلامي: اتفاق التطبيع مع الاحتلال يكرس الهيمنة الأمنية و الاقتصادية بالمنطقة
· 13 إصابة بينها 2 بحالة الخطر بين المستوطنين
· غزة تخاطب المطبعين في البيت الأبيض بالصواريخ
· سفينتان حربيتان تعودان لـلحرب العالمية الثانية
عرب 48