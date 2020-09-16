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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2617 ) الأربعاء 16/9/2020

16 أيلول / سبتمبر 2020 09:49

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شعارالراي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2617 ) الأربعاء 16/9/2020

أخبار فلسطينية

·         حماس: اتفاق التطبيع في واشنطن لا يساوي الحبر الذي كتبت فيه

·         "هنية" يهاتف "عباس" من قلب سفارة فلسطين في بيروت.. ما التفاصيل؟

·         »"الصحة" تحذّر من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا

·         طائرات إسرإئيلية تشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات

·         “الجهاد الإسلامي”: غزة ترد على التطبيع بإطلاق الصواريخ

·         الرجوب: الإمارات تقاطع فلسطين منذ 2010

·         عباس: لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة دون إنهاء…

·         الرئيس عباس يلقي خطابين الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة.. وأبو ردينة: التطبيع لن…

·         قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا وتهدم منزلا في القدس وتقرر مصادرة آخر لصالح…

·         الفلسطينيون يحييون فعاليات “اليوم الأسود” بمسيرات غضب شعبي عارمة ترفض اتفاقيات التطبيع الخيانية…

·         وفاة و207 إصابات بفيروس كورونا في القدس 

·         فعاليات احتجاجيّة في الضفة وغزة رفضًا لاتفاقيتي التطبيع

·         الاحتلال يعتقل فلسطينييْن قرب سياج غزة

أخبار إسرائيلية

·         13 إصابة بينها 2 بحالة الخطر بين المستوطنين

·         غانتس لا يستبعد اندلاع العنف في الضفة الغربية

·         نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين قد ينهي الصراع العربي الإسرائيلي

·         وزير خارجية إسرائيل: محمد بن زايد يقود شعبه للازدهار

·         نص اتفاق التطبيع البحريني: تطرق خجول للقضية الفلسطينية

·         الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و3189 إصابة جديدة

·         الحكومة الإسرائيلية تبحث إغلاق المدارس بدءًا من الخميس

 اخبار دولية

·         ميلادينوف يصل غزة اليوم

·         إسرائيل تزعم أنها غير معنية بالتصعيد بغزة

·         البيت الأبيض عن التطبيع مع إسرائيل: خطوة لتعايش أتباع الأديان في سلام ورخاء

·         ترامب يهنئ ملك البحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل

·         بث مباشر لتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بواشنطن

·         كبير مستشاري ترامب: البيئة فى فلسطين لا تجذب الاستثمار

كوشنر: إقامة الإمارات والبحرين العلاقات مع إسرائيل ستساهم في حل القضية الفلسطينية

اخبار عربية

·         استمرار التنديد الشعبي العربي بمواقف الإمارات والبحرين

·         السعودية تجدد دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في الدولة المستقلة

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

·         جيش الاحتلال يقصف مواقع لـ”حماس” في قطاع غزة والمقاومة ترد

·         “الجهاد الإسلامي”: غزة ترد على التطبيع بإطلاق الصواريخ

·         الرجوب: الإمارات تقاطع فلسطين منذ 2010

·         عباس: لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة دون إنهاء…

·         فلسطين: التطبيع مع إسرائيل “انتهاك” لمبادرة السلام العربية

·         الرئيس عباس يلقي خطابين الأسبوع المقبل في الأمم المتحدة.. وأبو ردينة: التطبيع لن…

·         قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا وتهدم منزلا في القدس وتقرر مصادرة آخر لصالح…

·         الفلسطينيون يحييون فعاليات “اليوم الأسود” بمسيرات غضب شعبي عارمة ترفض اتفاقيات التطبيع الخيانية…

·      

 الشرق الأوسط

·         زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا ينوي التفاوض مع الفلسطينيين

·         «سي إن إن»: اتفاقات تطبيع مع ثلاث دول عربية أخرى

·         خطاب السادات في الكنيست أطلق مسار السلام بين العرب وإسرائيل

·         أوسلو... الاتفاق الذي لا يموت

·         الرئاسة الفلسطينية: الاتفاقات لن تأتي بالسلام... والعنوان هو رام الله

·         وزير خارجية إسرائيل: محمد بن زايد يقود شعبه للازدهار

الخليج الإماراتية

·         السعودية تجدد دعمها للشعب الفلسطيني وحقه في الدولة المستقلة

  •  
  • -

الاخبار اللبنانية

·         احتفالية التطبيع: هكذا... الصورة أوضح!

·         غزة تقول كلمتها

 

 الشروق المصرية

·         الجيش الإسرائيلي يقصف أهدافا في غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع

·         البيت الأبيض عن التطبيع مع إسرائيل: خطوة لتعايش أتباع الأديان في سلام ورخاء

·          وزير الخارجية الأسبق: أمريكا هي القوة الوحيدة القادرة على دفع إسرائيل نحو الالتزام بالسلام

·         خلال اتصال هاتفي.. ترامب يهنئ ملك البحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل

·         كبير مستشاري ترامب: البيئة فى فلسطين لا تجذب الاستثمار

 الاهرام المصرية

·         ضربات إسرائيلية على غزة ردا على قصف صاروخي من القطاع

·         البيت الأبيض عن التطبيع مع إسرائيل: خطوة لتعايش أتباع الأديان في سلام ورخاء

·         ترامب يهنئ ملك البحرين على توقيع إعلان تأييد السلام مع إسرائيل

·         نتنياهو: اتفاق السلام مع الإمارات والبحرين قد ينهي الصراع العربي الإسرائيلي

·         بث مباشر لتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات والبحرين وإسرائيل بواشنطن

الغد الأردنية

 

·         طائرات الاحتلال تقصف عدة مواقع في قطاع غزة

·         نتنياهو حول اتفاق السلام: هذا اليوم تاريخي وسيجلب السلام لمدة

·         التحرك الفلسطيني المضاد للاحتلال.. تأسيس لوحدة وطنية أم مهرجان خطابي

·         زعيم معارضة الاحتلال: نتانياهو لا ينوي التفاوض

 الشرق القطرية

·        غانتس لا يستبعد اندلاع العنف في الضفة الغربية

·        منظمة التحرير الفلسطينية: لا نقايض حقوقنا بالمال

·        إصابة عشرات الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالخليل

·        توقيع اتفاقات التطبيع اليوم.. صحيفة اسرائيلية تقترح صلاة مشتركة لـ بن زايد ونتنياهو في الأقصى

·        لولوة الخاطر: قطر لن تقيم علاقات مع اسرائيل قبل حل النزاع مع الفلسطينيين

·        غالبية الفلسطينيين: اتفاق التطبيع الإماراتي خيانة وخدمة لمصالح إسرائيل

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

 

·         "حماس": المقاومة قادرة على منع الاحتلال من تغيير قواعد الاشتباك

·         المقاومة بغزة ترد على غارات الاحتلال بقصف المستوطنات

·         قصف غزة.. هكذا احتفلت (إسرائيل) بالتطبيع العربي

·         حماس: اتفاق التطبيع في واشنطن لا يساوي الحبر الذي كتبت فيه

·         رسميًا.. توقيع اتفاقي التطبيع بين البحرين والإمارات و(إسرائيل)

·         استطلاع رأي: غالبية الفلسطينيين يرون التطبيع مع الاحتلال خيانة

·         "هنية" يهاتف "عباس" من قلب سفارة فلسطين في بيروت.. ما التفاصيل؟

·          

 

 

القدس

·         حماس: المقاومة منعت الاحتلال من تغيير قواعد الاشتباك

·         الصحف العبرية تركز على تفاصيل الاتفاق مع الإمارات والبحرين

·         أردان: الضم سقط من أولويات الإدارة الأميركية 328

·         إسرائيل تزعم أنها غير معنية بالتصعيد بغزة

·         ميلادينوف يصل غزة اليوم

·          (محدث) اعتقال 11 مواطنًا بالضفة

الحياة الجديدة

·         »غانتس لا يستبعد مواجهات في الضفة وتصعيداً في غزة

·         »قرار بإخلاء عائلة صلاح من منزلها في سلوان لصالح "العاد" الاستيطانية

·         » إصابة خمسة إسرائيليين جراء سقوط قذيفة صاروخية أطلقت من غزة

·         »"الصحة" تحذّر من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا

·         »مسيرات شعبية تؤكد رفض الشعب الفلسطيني للتطبيع

·         »متظاهرون مؤيدون للقضية الفلسطينية قرب البيت الأبيض احتجاجاً على التطبيع

·         »الرئاسة: السلام والأمن والاستقرار لن تتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي

·         »الإمارات والبحرين توقعان اتفاقيتي العار

·          

وكالة الراي

·         الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة

·         الاحتلال يشن غارات على أراضٍ زراعية بقطاع غزة

·         "التعليم" تنشر تعليمات وإجراءات الوقاية عند تسليم الكتب المدرسية

·         كحيل: صندوق "وقفة كرامة" لدعم المتضررين من كورونا بغزة

·         تقرير "مرضى الكلى".. معاناة مركبة في ظل جائحة كورونا

·        
 

 

وكالة صفا

·         القسام: كان وسيظل الرد مباشرا وسنزيده ونوسعه بقدر تمادي الاحتلال

·         تفاصيل بنود اتفاق التطبيع بين الإمارات والبحرين و"إسرائيل"

·         سرايا القدس: قصف غلاف غزة ردًا على استهداف مواقع المقاومة

·         المقاو ردت بإطلاق رشقات صاروخية

·         غارات إسرائيلية على مواقع للمقاومة بقطاع غزة دون إصابات

سما نيوز

·         ميلادينوف يصل غزة اليوم

·         إسرائيل تزعم أنها غير معنية بالتصعيد بغزة

·         محدث : الاحتلال يقصف أهدافًا بغزة و سرايا القدس ترد بقصف مستوطنات الغلاف

·         في أول تعقيب رسمي.. الرئاسة: ما جرى اليوم في البيت الأبيض لن يحقق السلام في المنطقة

·         شاهد: توقيع اتفاقات "السلام" بين الإمارات والبحرين وإسرائيل في واشنطن

·          

 فلسطين اليوم

·         محدث بالفيديو والصور..طائرات إسرإئيلية تشن سلسلة غارات على غزة والمقاومة ترد بقصف المستوطنات

·         #انا_عربي_ضد_التطبيع يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للتطبيع مع الاحتلال

·         الكلمة الفصل هي لأصحاب الحق..د.الهندي: صواريخ غزة رسالة لكسر غرور أمريكا واسرائيل

·         الجهاد الاسلامي: اتفاق التطبيع مع الاحتلال يكرس الهيمنة الأمنية و الاقتصادية بالمنطقة

·         13 إصابة بينها 2 بحالة الخطر بين المستوطنين

·         غزة تخاطب المطبعين في البيت الأبيض بالصواريخ

·         سفينتان حربيتان تعودان لـلحرب العالمية الثانية

 

عرب  48

·         ارتفاع ملحوظ في انتهاكات حرية الرأي والتعبير" في الضفة وغزة

·         وفاة و207 إصابات بفيروس كورونا في القدس 

·         فعاليات احتجاجيّة في الضفة وغزة رفضًا لاتفاقيتي التطبيع

·         5523 إصابة بكورونا الثلاثاء والحكومة ?

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