النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2617 ) الأربعاء 16/9/2020

09:58الحكم المحلي تناقش خطوات ترحيل النفايات من أماكن الحجر الصحي

10:08وحدة التكنولوجيا بالصحة: تمكنا من تحقيق تجهيزات تقنية في مواجهة جائحة كورونا

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