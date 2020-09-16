وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التكنولوجيا بالصحة: تمكنا من تحقيق تجهيزات تقنية في مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "البرش": عملنا على ضبط السوق الدوائي وتحديد أسعارها وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تناقش خطوات ترحيل النفايات من أماكن الحجر الصحي وكالة الرأي الفلسطينية حماس: ستمنع تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2617 ) الأربعاء 16/9/2020 وكالة الرأي الفلسطينية القسام: المقاومة قالت كلمتها «القصف بالقصف» وسنزيد وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات في مدن الضفة المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن غارات على أراضٍ زراعية بقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية سيدة طولها 60 سم تقريباً: هكذا عاشت مراحل الحمل والولادة الصعبة وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات لهذا اليوم
أخبار » الأخبار الفلسطينية

المقاومة ردت على قصف مواقعها

حماس: ستمنع تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال

16 أيلول / سبتمبر 2020 09:53

حازم قاسم
حازم قاسم

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن ‏المقاومة الفلسطينية تبرهن في كل مرة قدرتها على تثبيت المعادلات مع الاحتلال الإسرائيلي ومنعها له من تغيير قواعد الاشتباك.

وقال المتحدث باسم الحركة "حازم قاسم"، "إن رد المقاومة الباسلة اليوم هو لصد العدوان الصهيوني عن قطاع غزة، ورد على قصف مواقع المقاومة".

وتابع: "بينما كان البعض يريد تغييب قضية فلسطين عبر التوقيع اتفاقات التطبيع مع الاحتلال في البيت الأبيض، نثبت اليوم أنها ستظل حية وحاضرة بفعل ثبات شعبنا على أرضه وتضحياته العظيمة، وبفعل بسالة المقاومة وعنفوانها".

وكانت طائرات الاحتلال الحربية أغارت فجرًا على عدة مواقع تتبع للمقاومة في القطاع، وهو الأمر الذي ردته عليه بقصف مستوطنات الغلاف برشقات صاروخية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟