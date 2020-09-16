حماس: ستمنع تغيير قواعد الاشتباك مع الاحتلال

غزة- الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن ‏المقاومة الفلسطينية تبرهن في كل مرة قدرتها على تثبيت المعادلات مع الاحتلال الإسرائيلي ومنعها له من تغيير قواعد الاشتباك.

وقال المتحدث باسم الحركة "حازم قاسم"، "إن رد المقاومة الباسلة اليوم هو لصد العدوان الصهيوني عن قطاع غزة، ورد على قصف مواقع المقاومة".

وتابع: "بينما كان البعض يريد تغييب قضية فلسطين عبر التوقيع اتفاقات التطبيع مع الاحتلال في البيت الأبيض، نثبت اليوم أنها ستظل حية وحاضرة بفعل ثبات شعبنا على أرضه وتضحياته العظيمة، وبفعل بسالة المقاومة وعنفوانها".

وكانت طائرات الاحتلال الحربية أغارت فجرًا على عدة مواقع تتبع للمقاومة في القطاع، وهو الأمر الذي ردته عليه بقصف مستوطنات الغلاف برشقات صاروخية.