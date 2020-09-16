وحدة التكنولوجيا بالصحة: تمكنا من تحقيق تجهيزات تقنية في مواجهة جائحة كورونا

غزة- الرأي

قال مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات في وزارة الصحة المهندس علاء الشرفا، إنً تأخير انتشار فيروس كورونا في قطاع غزة لنحو 7 أشهر، مكن الكوادر الصحية بما فيها التقنية منها من تحقيق تجهيزات نوعية، تسهم بشكل فعال في تحقيق السيطرة على انتشار الفيروس في القطاع.



وأشار المهندس الشرفا، إنه ضمن أحد أهم الانجازات لوحدته ما قبل الجائحة تجهيز مستشفى غزة الأوروبي، والذي يقدم الرعاية الصحية للمرضى المصابين بالفيروس، على صعيد الربط الشبكي والذي يتيح التواصل ما بين المستشفى والمستويات المختلفة في الوزارة.

كما أشار الشرفا إلى مساهمة الوحدة في تأهيل وتجهيز خدمة 103 والتي تتلقي شكاوى المواطنين حيث يتم استقبال الاتصالات وتحويلها على الكوادر الطبية المتواجدة في منطقة الاتصال.



ونوه المهندس الشرفا إلى انجاز الطاقم التقني التابع لوحدته لتطبيق صحتي والذي يقدم خدمة الاستعلام عن نتائج فحص كوفيد 19 من خلاله الأجهزة الذكية، حيث تتيح الخدمة الجديدة للمواطنين ممن أجروا فحوصات مخبرية PCRمعرفة نتائج الفحص.



ووفقاً للمهندس الشرفا، فإنه تم تطوير "نظام بلس" للأطباء للتعامل فيما بينها والحصول على المعلومات الخاصة بالمرضى من خلال النظام عبر الهواتف المتنقلة والأجهزة اللوحية المحمولة.



كما لفت مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات إلى جهود كوادر وحدته في تزويد مرافق الحجر الصحي بخدمات الانترنت اللاسلكي لإتاحة التواصل مع العالم الخارجي، إلى جانب عقد الاجتماعات الخاصة بمجلس الوزارة من خلال التواصل عن بعد وعبر تطبيقات الهواتف المحمولة.



وإلى جانب مشاركتها في المحاربة وحصر انتشار الفيروس في قطاع غزة، تقوم فرق تكنولوجيا المعلومات في المتابعة اليومية والتطوير الشبكي والبرمجي في مستشفيات القطاع المختلفة بما يسهم في تجويد الخدمات الصحية لصالح المواطنين.