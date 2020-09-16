"الداخلية" تشرع بتدريب 1500 عنصر مستجد على دفعتين

غزة- الرأي

شرعت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الثلاثاء، بتدريب 1500 عنصر مُستجد تم استيعابهم مؤخراً؛ للعمل على بند التشغيل المؤقت لمدة ثلاثة شهور.

وقال العميد محمد خلف، مدير عام المديرية العامة للتدريب، إنه تم صباح أمس الثلاثاء الشروع بدورة تدريبية "إسناد طوارئ" للعناصر المستجدين؛ تمهيداً لاستيعابهم في أجهزة وزارة الداخلية للمساندة في خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف "خلف"، أن العناصر المستجدين الذين تم قبولهم، هم من نجحوا في اختبار اللياقة البدنية بمسابقة توظيف الأفراد لعام 2019، وكانوا على قوائم الانتظار.

وأوضح أن المتقدمين جميعاً خضعوا لإجراءات الفحص الطبي قبل بدء التدريب الميداني؛ للتأكد من خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا، ومرض الكبد الوبائي.

وبيّن أنه تم تقسيم المتدربين على دفعتين، حيث يجري حالياً تدريب الدفعة الأولى بواقع 730 متدرباً، على أن يتم تدريب الدفعة الثانية خلال الأيام المقبلة.

ولفت "خلف" إلى أن عملية التدريب تتم في خمسة مواقع وفق إجراءات السلامة والوقاية، والتباعد الجسدي.

وقال "خلف": "تأتي عملية التدريب العاجلة في ظل ظروف استثنائية؛ بهدف تسريع انتساب الأفراد لصفوف الأجهزة الشرطية؛ لدعم وإسنـاد زملائهم في تطبيق خطة الطوارئ القائمة لمواجهة جائحة كورونا".

يُذكـر أن هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية، أعلنت قبل أيام، الشروع في المرحلة الثانية من استيعاب 2500 موظف للعمل في أجهزة الوزارة على بند التشغيل المؤقت، بواقع 1500 فرد، بعد أن تم استيعاب 528 فرداً في المرحلة الأولى مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وقالت الهيئة إن عملية التوظيف تمت بناء على نتائج مسابقة توظيف الأفراد التي تمت في العام الماضي 2019، للأفراد الذين اجتازوا مرحلة اختبار اللياقة البدنية، وكانوا على قوائم الانتظار.