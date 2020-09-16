الصحة بغزة: تسجيل حالة وفاة كورونا و94 إصابة جديدة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، وفاة أحد مصابي كورونا وتسجيل 94 إصابة جديدة، ووصل تقرير الوزارة اليوم للرأي كما الآتي:

ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، الاربعاء 16/9/2020:

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1653 عينة

تسجيل (94) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

تعافي 53 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وفاة المواطن ناصر البرديني 51 عام في مستشفى غزة الاوروبي

اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2100 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 1728 حالة

متعافين 356 حالة

وفيات 16

غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات المطلوبة وفق درجة الخطورة.

منحنى تسجيل الاصابات في قطاع غزة غير مستقر وندعو الجميع للحذر والالتزام بالضوابط الصحية.

التزام المواطنين بالضوابط الصحية رافعة اساسية لجهود مواجهة الوباء ووقف تمدده.

ندعو الجميع الى عدم التراخي أو الاستهتار في الالتزام اجراءات الوقاية لان استهتاركسيقتلاحبابك

نؤكد على الجميع عدم الخروج من المنازل الا بارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي حفاظا على انفسهم وعلى من حولهم.

نهيب بالجميع التحلي بالمسؤولية وعدم القاء الكمامات والقفازات في الطرقات خشية الحاق الاذى بالاطفال والمجتمع.

نؤكد على حماية كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة بالالتزام التام بضوابط السلامة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة.

نبذل جهوداً استثنائية في مرحلة الاستجابة الحالية من أجل تثبيط بؤر التفشي بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية.