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الزراعة تتفقد اصناف الخضار الجديدة التي يتم إدخالها للقطاع

16 أيلول / سبتمبر 2020 11:23

الزراعة تتفقد اصناف الخضار الجديدة التي يتم إدخالها للقطاع
الزراعة تتفقد اصناف الخضار الجديدة التي يتم إدخالها للقطاع

غزة- الرأي

 نفذت اللجنة الفنية لمتابعة أصناف البذور جولة ميدانية في محافظة خانيونس على عدد من المزارع التي يتم فيها تجربة عدد من اصناف الخيار والفلفل الحلو، ومن بينها محطة التجارب التابعة للكلية الجامعية، ومدينة أصداء ومزارعين ريادين في محافظة خانيونس.


وتاتي هذة الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تقوم بها اللجنة الفنية، وذلك لتقييم أفضل الأصناف من حيث الجودة والانتاجية وملائمتها للظروف الجوية .


و تعدّ البذور الركيزة الأساسية لنجاح عملية الزراعة وضمان تحقيق الجدوى الاقتصادية من زراعتها حيث ما زالت وزارة الزراعة وبالرغم من انشغالها بخطة الطوارىء الخاصة بجائحة كورونا مستمرة في مراقبة ومتابعة تحسين مدخلات الانتاج من بذور ومواد زراعية، والذي يعتبر أمراً ضرورياً لضمان تحسين الانتاج الزراعي والتغلب على التحديات البيئية المتزايدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

الزراعة تتفقد اصناف الخضار الجديدة التي يتم إدخالها للقطاع 119597745_3359242157488514_3893630535679081753_n 119581549_3359241747488555_5816249748792393118_n
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