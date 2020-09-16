بلدية خانيونس تعالج 43 شكوى في أسبوع

خان يونس- الرأي

أصدرت بلدية خان يونس موجز أهم أعمال البلدية خلال الأسبوع الثالث من جائحة كورونا، من خلال تطبيق مدينتي خان يونس، و غرفة طوارئ لجنة جائحة كورونا

وبين التقرير في الفترة الواقعة ما بين ( 8 إلى 14) سبتمبر 2020، أنه تم التعامل ومعالجة (43) شكوى عبر تطبيق مدينتي خان يونس من خلال "وحدة الإشارة" .

حيث شملت: شكاوى المكاره الصحية، تعديل في فاتورة المياه، شكاوى الإزعاج، ضعف وصول المياه لبعض المناطق.

كما تم استقبال(1,244) اتصالاًومعالجته عبر الرقم المجاني (115) من خلال غرفة طوارئ لجنة جائحة كورونا في بلدية خان يونس.