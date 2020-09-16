الزراعة تتلف ( 20) طن من أعلاف أبقار الحليب مخالفة للمواصفات

غزة- الرأي

أتلفت وزارة الزراعة الفلسطينية أكثر من (20 ) طن من أعلاف ابقار الحليب غير مطابقة، ومخالفة للمواصفات القياسية.



وقالت وزارة الزراعة، إنه جرى إتلاف الكمية من قبل اللجنة الزراعية المختصة بالتعاون مع مباحث التموين، بهدف ضمان جودة الاعلاف المستورده، والتأكد ان الأعلاف المستخدمه في تربيه الحيونات مطابقه لاشتراطات،ومعاير الوزارة.

ويأتي اتلاف العلف المذكور ضمن الاستمرار بالحملة الرقابية التى تقوم بها وزارة الزراعة على مصانع ومستودعات، وموردي الأعلاف الحيوانية ضمن عملية ضبط استيراد مستلزمات الانتاج الحيواني والنباتي، وذلك بهدف



وأكدت الوزارة أنها مستمرة في مراقبة،ومتابعه جميع انواع الاعلاف المستورده، وانها لن تتهاون في اتخاذ كل الاجراءات القانونيه الرادعة بحق المخالفين.



كما دعت جميع مربي قطاع الانتاج الحيواني بعدم التردد في التواصل مع وزاره الزراعة في الابلاغ عن اي اعلاف غير مطابقة للمواصفات والمعاير الفلسطينية لضمان الصحة الجودة.