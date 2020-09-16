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الصحة: نعمل على ضبط السوق الدوائي وتوفير مستهلكات الوقاية

16 أيلول / سبتمبر 2020 12:54

صيدلية الصحة
صيدلية الصحة

غزة- الرأي:

أن الوزارة عملت على ضبط السووق الدوائي وتوفير المستهلكات الوقائية  المرخصة وتحديد أسعارها المعتمدة بما يمكن المواطن من تلبية احتياجاته وتعزيز اجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية لمواجهة جائحة كورونا .

وقال مدير عام الإدارة العامة للصيدلة "منير البرش"، "إن الفرق الرقابية التابعة للادارة العامة للصيدلة نفذت 169 جولة رقابية على الصيدليات ومتابعة تنفيذ اجراءات السلامة, والالتزام بالأسعار المحددة لكافة الأصناف الدوائية".

وأضاف البرش، "أصدرت الادارة 59 اذن ادخال للشركات المرخصة لادخال المستحضرات الصيدلانية عبر المعابر شملت قفازات طبية وكمامات ملابس والمعقمات" .

وأكد أن ملف الأدوية والمستهلكات الطبية حظي بجهد كبير من قبل اللجنة الصحية لمواجهة كورونا ولجنة الطوارئ المركزية , حيث تم التواصل مع الجهات المانحة وتزويدهم بالقوائم والاحتياجات اللازمة, بما يمكن الطواقم الطبية من تقديم الخدمة والرعاية الصحية في مراكز الحجر الصحي, وفي المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية ونقاط الفرز التنفسي, اضافة الى المشاركة في اعداد بروتوكولات وسياسات صرف الأدوية والمهمات الطبية اللازمة للمصابين في الجائحة.

 وذكر البرش أن ما تقوم به طواقم الصيدلة وعلى مدار اليوم من تجهيز الادوية والعلاجات للمرضى المزمنين وايصالها من خلال الفرق الصحية المتنقلة الى المرضى في منازلهم , وتجهيز الأصناف من الادوية التخصصية وتوفيرها في المستتشفيات ضمن اجراءات الوقاية والسلامة التي حددتها اللجان الصحية لمواجهة كورونا .

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