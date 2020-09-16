الاقتصاد: تحرير 43 محضر ضبط لتجار مخالفين خلال 225 جولة

غزة- الرأي

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها نظمت 225 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وذكرت الوزارة في بيان لها وصل "الرأي" اليوم الأربعاء، أنه تم خلال هذه الزيارات تحرير 43 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار، فيما تم تحرير 18 محضر إتلاف لمواد غذائية وأجبان منتهية الصلاحية، خلال 18 جولة ميدانية على المحلات التجارية.

وأفادت أنه تم ضبط سيارة توزيع مواد تموينية وسيارة توزيع مشروبات لم يلتزموا بإجراءات السلامة، كما تم ضبط سوبر ماركت العدد 2 لم يلتزموا بارتداء الكمامة، منوهة إلى أن طواقمها تعمل جولات تفتيشية في كل المحافظات وتتعامل مع كافة البلاغات الواردة إليها .