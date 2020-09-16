الاقتصاد تجري جولة تفتيشية على محلات بيع الذهب بخان يونس

خان يونس- الرأي

أجرت وزرة الاقتصاد الوطني جولة تفتيشية على محلات بيع الذهب والمجوهرات بمحافظة خان يونس.



وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأ{بعاء، أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة، وبالتعاون مع مباحث الذهب، اجرت جولة ميدانية شملت 8 زيارات لمحلات لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظة خان يونس.



وأوضح البيان، أن الجولات التفتيشية تهدف لمتابعة المشغولات المعروضة في محلات الذهب والمجوهرات الثمينة، وللتأكد من عدم وجود حالات خداع للمستهلك، والتحقق من سلامة الذهب، وكذلك التأكد من دمغ جميع المشغولات لدي مديرية المعان الثمينة.



وتم خلال الجولات التأكيد على صحاب المحلات اتباع إجراءات الامن والسلامة خلال البيع والتعامل مع المواطنين.