بالصور| بلدية خان يونس تصدر تقرير إنجازاتها الأسبوعي لخدمة المدينة

خان يونس- الرأي

أصدرت بلدية خان يونس تقرير موجز بأهم أعمال البلدية خلال الأسبوع الثالث من جائحة كورونا الفترة الواقعة ما بين ( 8 إلى 14) سبتمبر 2020م.

وتناول التقرير الموجز خلال الفترة المذكورة كمية استهلاك الوقود لتسهيل وصول خدمات بلدية خان يونس.

استهلاك الوقود:

وأشار التقرير إلى أنه تم استهلاك (6,010) لتر وقود لتسهيل وصول خدمات بلدية خان يونس شملت: (آليات جمع النفايات، تشغيل محطات الصرف الصحي، تشغيل مولدات ومضخات المياه في الآبار، مضخات تصريف مياه الصرف الصحي باتجاه محطة المعالجة المركزية، تشغيل مضخات مياه الصرف الصحي في الأحواض المؤقتة، آليات لجان الطوارئ.

الضبط الميداني:

وبشأن أعمال الرقابة في وحدة الضبط الميداني والتفتيش والمتابعة، بين التقرير أنه تم تنفيذ (130) جولة رقابية للمحلات والأسواق في الأحياء، كما تم تنفيذ (37) جولة ميدانية على الأبنية والتنظيم ولحماية الممتلكات العامة.

الصرف الصحي:

وفيما يتعلق بأعمال دائرة الصرف الصحي بين التقرير تصريف ما يقارب (112,400) كوب مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة المركزية، فيما تم تنظيف (113) كوب من مخلفات محطات الصرف الصحي.

ولفت إلى وصول (36) إشارة تسديد خطوط وأعمال التسليك تم التعامل معها ومعالجتها، كما تم تمديد (100) متر طولي شبكات صرف صحي جديدة.

صيانة:

وتناول التقرير أعمال الصيانة في احياء مدينة خان يونس حيث تم متابعة (8) مواقع و تنفيذ أعمال حدادة لإصلاح خطوط المياه.

عدا عن متابعة (20) نقطة وتم إجراء تعديلات على مصافي الأمطار.

فيما تم صيانة (150) متر مربع لإجمالي صيانة الطرق بلاط انترلوك، و (40) متر طولي تركيب أحجار الجبهة للشوارع، و (10) مناهل صرف صحي تم صيانتهم.

أعمال دائرة المياه:

أما في جانب دائرة المياة تم تشغيل (28) بئر مياه بشكل كامل، وضخ (172,000) كوب مياه إلى شبكات المواطنين.

في حين تم تعقيم المياه بـ (4,900) لتر كلور والتي يتم ضخها لمنازل المواطنين، وتمديد (500) متر شبكات مياه جديدة بأقطار مختلفة، و (10) تدخلات لحل مشاكل المياه في شبكات المواطنين في الأحياء، وإجراء صيانة لـ (170) خط مياه .



أعمال دائرة الصحة والبيئة:

وبخصوص أعمال دائرة الصحة والبيئة ذكر التقرير الأسبوعي أنه تم تجميع (826) طن من النفايات من شوارع المدينة والأحياء المختلفة وترحيلهم للمكب الواقع شرق الفخاري، و تنظيف (520) كوب ردميات ورمال زائدة من الشوارع والأحياء.

كما تم تجميع (37) طن نفايات من مراكز الحجر الصحي ومنازل المخالطين وترحيلهم للمكب.

عدا عن تشغيل (29) آلية لتسهيل توصيل خدمات بلدية خان يونس.، وتشغيل (64) عربة كارو وتكاتك في خدمة النظافة.

فيما تم استخدام (2,400) لتر مواد تعقيم في حملات التعقيم بالشوارع والأحياء والمرافق الخدماتية ومنازل المخالطين.