الصحة: التزام المواطنين مهم في نجاح مواجهة كورونا

غزة- الرأي:

شدد الوكيل المساعد لوزارة الصحة "مدحت محيسن" على أهمية التزام المواطنين باجراءات الوقاية والسلامة المجتمعية كمحور مهم في نجاح الجهود الصحية لمواجهة كوفيد 19.

وجاء ذلك خلال اجتماعه بلجنة التثقيف الصحي والاعلام لبحث تنفيذ جملة من برامج التوعية المجتمعية التي تواكب ما تنفذه وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة خلال هذه المرحلة .

وقال محيسن "أن وزارة الصحة وكافة اللجان العاملة قدمت ولا تزال دورا مهما وكبيرا في اطار تعزيز الاجراءات الوقائية والتي تتطلب من المواطن اليوم أن يكون اكثر وعيا وجزءا من المسئولية المجتمعية, باتباع تلك الاجراءات الصحية التي تهدف تحقيق التباعد الجسدي وارتداء الكمامات والسلوكيات الصحية في المنزل.

وأكد على أن الدور المجتمعي اليوم هو العنوان الذي يجب علينا جميعا أن نتشارك في تفعيله بشكل كبير باعتباره بوابة العبور الى كسر حلقات الأزمة ومواجهة كوفيد 19 .