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الاقتصاد تتلف 5 طن بزر شمس بمعبر كرم أبو سالم

16 أيلول / سبتمبر 2020 06:06

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غزة-الرأي

اتلفت وزارة الاقتصاد الوطني 5 طن بزر شمس بمعبر كرم أبو سالم.
وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة في بيان لها اليوم أن طواقم التفتيش بالمعبر وخلال عملية التفتيش والمراقبة على كافة السلع والبضائع الواردة عبر المعبر التجاري، ضبطت كميات من البزر غير صالحة للاستخدام.
وقال مدير معبر كرم أبو سالم بوزارة الاقتصاد الوطني احمد مسلم، بعد فحص ومعاينة البزر تبين ان الكميات فاسدة وغير مطابقة للمواصفات الفلسطينية، مؤكدا ، أنه تم اتلاف البزر على ارض المعبر من خلال جرشها وتحويلها لعلف حيواني.
وعقد مسلم اجتماعاً لكافة طواقم التفتيش في المعبر لمناقشة العديد من الإجراءات الواجب مراعاتها في ظل جائحة كورونا.
كما أجرى مدير عام التجارة والمعابر رامي أبو الريش جولة تفقدية على الشاحنات الواردة عبر معبر كرم أبو سالم، للاطلاع على سير العمل في المعبر، مثمناً جهود الموظفين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

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