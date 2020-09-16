"مباحث كورونا" تُوقف 69 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال

غزة – الرأي

أوقفت دائرة "مباحث كورونا" التابعة للمباحث العامة في الشرطة – خلال الـ 24 ساعة الماضية - عددًا من المواطنين المخالفين لقرارات حظر التجوال، وإجراءات السلامة والوقاية، التي فرضتها وزارة الداخلية في إطار الجهود المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال عمل المباحث على الحواجز المنتشرة في محافظات قطاع غزة، إلى جانب جولات ميدانية برفقة شرطة المراكز، وقوات التدخل وحفظ النظام، لتطبيق قرارات وإجراءات حظر الحركة والتجوال.

وفي التفاصيل، أوقفت مباحث كورونا بمحافظة غزة 14 شخصاً، وأنهت ثلاثةَ تجمعات مخالفة لقرارات والتعليمات الخاصة بحظر التجوال.

كما أغلقت 13 محلاً تجارياً، ومقهى، ومحلّين لألعاب الأطفال فتحت أبوابها أثناء فترة حظر التجوال.

وأوقفت المباحث 7 أشخاص تسللوا لميناء غزة، في مخالفة لقرار إغلاق الميناء ومنع دخوله.

وفي محافظة الشمال، أوقفت مباحث كورونا بالتعاون مع شرطة المراكز، 15 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال، إلى جانب 33 آخرين من أصحاب المحلات والبسطات في مناطق المحافظة، الذين لم يلتزموا بتعليمات الوقاية والسلامة.

كما أغلقت المباحث 12 محلاً تجارياً مخالفاً لقرار الحظر بالمحافظة.

أما في خانيونس، فقد أنهت المباحث 10 تجمعات مخالفة لقرار حظر التجوال، كما أغلقت 4 محال تجارية لم يلتزم أصحابها بإجراءات السلامة المفروضة، واتخذت الإجراءات القانونية بحقهم.

وفي رفح، أغلقت شرطة المحافظة أربعة محال تجارية غير ملتزمة بتعليمات الوقاية والسلامة.

وأوضحت المباحث أنه تم إحالة الموقوفين لمفتش تحقيق الشرطة، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وتُواصل قوات الشرطة العمل على منع تجمعات المواطنين في جميع المناطق والمحافظات؛ وأية مخالفات للقرارات والإجراءات المفروضة؛ حفاظاً على السلامة العامة، ولمحاصرة انتشار الفيروس.

وأهابت الشرطة بجميع المواطنين إلى إعلاء المسؤولية الفردية، ومزيد من الالتزام بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة، وعدم الاستهانة بها؛ حفاظاً على حياتهم وحياة أسرهم، وتجنباً للمساءلة القانونية.