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وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دائرتي ترخيص غزة والوسطى

16 أيلول / سبتمبر 2020 07:55

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غزة-الرأي


تفقد صباح اليوم وكيل النقل والمواصلات اللواء صلاح الدين أبو شرخ دائرتي ترخيص غزة والوسطى بعد استئناف العمل بهما بشكل جزئي، وكان باستقباله رئيس قطاع سلطة الترخيص أ. معين قويدر وعدد من المدراء.
حيث اطلع أبو شرخ على سير العمل وسرعة إنجاز المعاملات بما يحقق التباعد الجسدي داخل صالات الترخيص وكذلك إجراءات الوقاية والسلامة الموصي بها من وزارة الصحة الفلسطينية.
وأوضح أبو شرخ أن وزارته تسعى لتوفير كافة وسائل الوقاية والسلامة للمواطنين والموظفين في سبيل مواجهة فيروس كورونا المستجد.
مؤكدا علي ضرورة توفير بيئة مناسبة صحياً داخل صالات الترخيص من خلال التعقيم المستمر لمقاعد الانتظار وكذلك لشبابك الصالة.
واوضح  أن الوزارة تعمل ضمن خطة مُعدة مسبقاً لاستمرار تقديم خدماتها للمواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا.

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