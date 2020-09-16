وكالة الرأي الفلسطينية هدى نعيم: المرأة الفلسطينية شاركت في السياسة ومقـاومة المحتل وكالة الرأي الفلسطينية الأشغال: عودة عمل شركات المقاولات وفق إجراءات السلامة وكالة الرأي الفلسطينية وكيل النقل والمواصلات يتفقد سير عمل دائرتي ترخيص غزة والوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الخارجية: بدء تقديم خدمات التصديق الثلاثاء المقبل وكالة الرأي الفلسطينية الطاقة: التسعيرة الجديدة تحمي المواطن وتراعي صاحب المولد وكالة الرأي الفلسطينية "مباحث كورونا" تُوقف 69 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: أجرينا مسحات عشوائية في كافة مناطق قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تتلف 5 طن بزر شمس بمعبر كرم أبو سالم وكالة الرأي الفلسطينية "جائحة كورونا".. تنهك قطاع العمال وتنكأ جراحه وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تواصل تنفيذ برامج توعية مجتمعية لمواجهة كوفيد 19
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

الأشغال: عودة عمل شركات المقاولات وفق إجراءات السلامة

16 أيلول / سبتمبر 2020 08:08

1
1

غزة-الرأي

أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان تعليمات لشركات المقاولات بالعودة للعمل في المناطق المفتوحة التي لا تخضع لمنع الحركة مع الالتزام بالإجراءات الصحية والأمنية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه وكيل الوزارة م. سرحان رسالة لنقيب المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل تتضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين في مواقع العمل.

وجاء في رسالة وزارة الأشغال العامة والإسكان" يشترط السماح بعودة العمل منع تواجد كبار السن والمرضى ومن يعانون من أعراض الانفلونزا أو أي امراض للجهاز التنفسي داخل موقع العمل، والالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة، وتعقيم الأيدي قبل الدخول لموقع العمل، والحفاظ على مسافة تباعد جسدي لا تقل عن متر ونصف.

هذا وتواصل طواقم وآليات ومعدات وزارة الأشغال العامة والإسكان جهودها في مواجهة وباء كورونا وفصل المناطق والمحافظات عن بعضها بالمكعبات الأسمنتية والسواتر الرملية منعا لانتشار الوباء بين الناس، حيث يستغرق العمل لساعات متأخرة من أجل مواجهة هذا الوباء .

وتمنى وكيل الوزارة م. سرحان السلامة التامة والمعافاة لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، ودعاهم للالتزام للإجراءات الوقائية والالتزام بالبيوت واتباع التعليمات والتوجيهات الحكومية .

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟