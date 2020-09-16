الأشغال: عودة عمل شركات المقاولات وفق إجراءات السلامة

غزة-الرأي

أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان تعليمات لشركات المقاولات بالعودة للعمل في المناطق المفتوحة التي لا تخضع لمنع الحركة مع الالتزام بالإجراءات الصحية والأمنية لمواجهة فيروس كورونا.

ووجه وكيل الوزارة م. سرحان رسالة لنقيب المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة أسامة كحيل تتضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين في مواقع العمل.

وجاء في رسالة وزارة الأشغال العامة والإسكان" يشترط السماح بعودة العمل منع تواجد كبار السن والمرضى ومن يعانون من أعراض الانفلونزا أو أي امراض للجهاز التنفسي داخل موقع العمل، والالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة، وتعقيم الأيدي قبل الدخول لموقع العمل، والحفاظ على مسافة تباعد جسدي لا تقل عن متر ونصف.

هذا وتواصل طواقم وآليات ومعدات وزارة الأشغال العامة والإسكان جهودها في مواجهة وباء كورونا وفصل المناطق والمحافظات عن بعضها بالمكعبات الأسمنتية والسواتر الرملية منعا لانتشار الوباء بين الناس، حيث يستغرق العمل لساعات متأخرة من أجل مواجهة هذا الوباء .

وتمنى وكيل الوزارة م. سرحان السلامة التامة والمعافاة لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني، ودعاهم للالتزام للإجراءات الوقائية والالتزام بالبيوت واتباع التعليمات والتوجيهات الحكومية .