فرق الاستقصاء الوبائي رأس حربة ضد فيروس كورونا

غزة- خاص الرأي

تقوم فرق الاستقصاء الوبائي في قطاع غزة بجولات يومية تفقدية، وتركز جهودها إذا ما استدعت الحاجة في أي مكان يطلق عليه مصطلح "بؤرة" نتيجة اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعرّف التقصّي الوبائي حسب خبراء الصحة بأنه العملية التي يتم فيها تتبّع المخالطين للشخص المصاب وفحصهم لإيجاد المصاب منهم، ثم تتبّع مخالطي المخالط المصاب وفحصهم؛ وذلك لحين العثور على جميع المخالطين المصابين ومعرفة الشخص الذي استورد الفيروس من الخارج أو الداخل أو إذا كان مجهول المصدر.

ويُعد التقصّي الوبائي أحد المهام التي تؤديها وزارة بهدف الوصول إلى الحالات غير المكتشفة من فيروس كورونا الغامض، والعمل على توسيع عملية الفحص لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس.

مسحات عشوائية

نائب مدير عام الرعاية الأولية ومدير الطب الوقائي في وزارة الصحة د. مجدي ضهير قال إن فرق التقصي الوبائي التابعة لوزارته عمدت إلى إجراء مسحات عشوائية للكشف عن فيروس كورونا وتحديد مناطق انتشاره في مختلف مناطق قطاع غزة، داعياً المواطنين للالتزام بالارشادات الصادرة عن وزارة الصحة في كل منطقة وذلك لضمان سلامتهم وعائلاتهم.

وأوضح ضهير أن طواقم التقصي الوبائي أجرت المسحات العشوائية على الفئات الأكثر خطراً في التعرض للإصابة حيث يتم اجراءها على السائقين العموميين و العاملين في المخابز والمطاعم والمتاجر التي تم افتتاحها ضمن إجراءات التخفيف في بعض المناطق وذلك ضمن مرحلة الاستجابة التي يعيشها القطاع.

وفي معرض رده حول تأخر وصول فرق الطب الوقائي لإجراء الفحوصات للحالات المخالطة، ذكر أن فرق التقصي الوبائي تتعمد التأخر في أخذ العينات من المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا عقب حجرها وذلك لضمان دقة نتائج الفحوصات المأخوذة منهم.

وأوضح أن سبب التأخير يعود إلى أن الفيروس لا يظهر في الأيام الأولى من دخوله إلى جسم المصاب حيث تظهر غالباً النتائج على أنها سلبية، لافتاً إلى أنه يتم أخذ المسحات من المخالطين بعد أسبوع من تاريخ المخالطة وذلك ضمن إجراءات مدروسة ووفقاً للبروتوكولات الصحية التي تم اقرارها.

وحول تفاصيل الإجراءات المتخذة منذ لحظة تسجيل الإصابة، يشير ضهير إلى أن فور ظهور النتيجة يتم ادخالها إلى قاعدة محوسبة ويتم إرسال رسالة قصيرة بالنتيجة سواء إن كانت سلبية أو إيجابية وضمن حزمة من الإجراءات. حيث يتم اجراء العزل في المستشفى المخصص في حال كانت النتيجة إيجابية أو يتم الحجر في حالة كان المواطن مخالطاً للإصابة.

وأكد على أن قطاع غزة لا يزال يعيش مرحلة الاستجابة وتخفيف الإجراءات في بعض المناطق الأقل انتشاراً للفيروس، وأن وزارة الصحة قطعت شوطاً طويلا في رسم الخارطة والسلسلة الوبائية، ولكن حتى اللحظة لم تصل إلى مرحلة التعايش والسيطرة على انتشار المرض.

كما شدد مدير الطب الوقائي على ضرورة التزام المواطنين لإجراءات الوقاية والسلامة من خلال ارتداء الكمامات والتزام التباعد الجسدي والاجتماعي في سبيل انجاح جهود الكوادر الصحية المختلفة في مقاومة تفشي الفيروس في قطاع غزة.

إنتشار الفايروس

الدكتور أيمن عاشور محافظ غزة للطوارئ في الخدمات الطبية قال إن تطبيق نهج التقصّي الوبائي يساهم في التعرف بدقّة على أماكن تفشي فيروس كورونا وهنالك استراتيجيات خاصة يتم إعدادها لمنع تفشي المرض سواء كان كورونا أو غيره مستقبلا.

وتتم عملية التقصّي الوبائي وفق خطة منظّمة حيث يحدد عدد الفرق التي ستأخذ العيّنات من الأشخاص المثبتة إصابتهم وكذلك المشتبه إصابتهم ووضع بياناتهم بشكل منظم ودقيق.

ويساعد التقصّي الوبائي في الوصول مبكراً إلى الأشخاص المصابين وعزلهم عن الآخرين وعزل أماكن تواجدهم عن المناطق السليمة وهو ما يساهم ويساعد في التقليل من نسب انتقال العدوى بين أبناء المجتمع واحتواء الفيروس.