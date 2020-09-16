الاقتصاد: كيلو الدجاج غدًا بـ 10 شيقل وسنحاسب المخالفين

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، أنه تم تحديد سعر كيلو الدجاج بـ10 شيقل للمستهلك غدًأ الخميس وذلك بالتنسيق مع وزارة الزراعية، محذرة التجار والموزعين من التلاعب بالأسعار.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الفتاح أبوموسى، خلال حديثه لإذاعة الرأي، "يسعى بعض التجار لرفع سعر الدجاج ليصل للمستهلك من (10.5 - 11.5) شيقل، ولن تسمح وزارة الاقتصاد بذلك".

وأكد أن طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع مباحث التموين، ستنظم جولات شاملة على كل محافظات القطاع وستحرر محاضر ضبط وتحولها للنيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني، ضد أي محل يبيع بسعر أكثر من 10 شيقل.

ودعا أبوموسى المواطن لعدم شراء الدجاج بسعر أعلى من 10 شيقل وأن يتصل بوزارة الاقتصاد ويبلغ عن المحل أو الموزع الذي يتلاعب بالسعر وسنقوم طواقم الوزارة بالتعامل الفوري مع الشكوى وذلك من باب المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق المواطن.