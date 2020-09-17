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اغسل وجهك بالماء البارد صباحاً لهذه الاسباب

17 أيلول / سبتمبر 2020 07:53

اغسل وجهك بالماء البارد صباحاً لهذه الاسباب
اغسل وجهك بالماء البارد صباحاً لهذه الاسباب

العناية بالبشرة والحفاظ على رونقها ونضارتها لتبدو بغاية الشباب والنضارة أمرا بغاية الأهمية لدى جميع الشباب.

يعاني أغلب الناس من مظاهر التعب والأرق والانتفاخات التي تبدو على البشرة خاصة في الصباح الباكر وعند النوم غير الكافي، وذلك بحسب موقع "تايمز أوف إينديا".

ويكمن السبب للانتفاخ الطفيف بالقرب من العينين، والبهتان واختفاء رونق البشرة إلى الإجهاد والتوتر والنوم غير الكافي، وفي بعض الأحيان قد تكون الحساسية الغذائية سببا في ذلك.

وللتخلص من هذا الأمر والمظهر المزعج، يُنصح بغسل الوجه بالماء البارد الذي لا يساعد فقط على تقليل الانتفاخ، بل يساهم أيضا في التخلص من الزيوت الدهنية التي تتراكم على سطح البشرة طوال الليل.

إليك بعض الأسباب اتي تدفعك لغسل الوجه بالماء البارد للحصول على بشرة نضرة وشابة:

إخفاء معالم الشيخوخة: ينصح بغسل الوجه بالماء البارد طوال النهار، وكذلك ينصح بفركها بمكعبات الثلج، هذه الخطوة ضرورية جدا للعناية بالبشرة وذلك لكون الماء البارد يجعل البشرة تبدو أصغر سنا من خلال تقليل مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد إلى حد كبير.

التخلص من بهتان البشرة: غسل الوجه بالماء البارد يساعد أيضا على التخلص من بهتان البشرة وجفافها، وذلك لكونه يساعد في ضخ المزيد من الدم إلى البشرة مما يجعلها تبدو أكثر إشراقا.

إغلاق المسام المفتوحة: بعد غسل الوجه بالماء الساخن، يجب غسله بالماء البارد لإغلاق المسام المفتوحة التي تعطي البشرة مظهرا غير مرغوب ومحبب.

التخلص من الآثار الضارة لأشعة الشمس: الماء البارد هو وسيلة رائعة للتخلص من الآثار الضارة لأشعة الشمس، وذلك لأن الماء البارد يسهم في شد البشرة، ويحمي المسام التي تفتح عندما يتعرض الجلد باستمرار لأشعة الشمس الضارة.

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