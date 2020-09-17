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رجل يرتدي أفعى بدلا من الكمامة!

17 أيلول / سبتمبر 2020 08:03

رجل يرتدي أفعى بدلا من الكمامة!
رجل يرتدي أفعى بدلا من الكمامة!

قرر رجل بريطاني ارتداء أفعى حية للوقاية من فيروس كورونا المستجد بدلا من الكمامة باحدى حافلات مدينة مانشستر البريطانية.

وقالت امرأة كانت على متن الحافلة، إنها اعتقدت أن الرجل كان يضع "قناعا غريبا"، قبل أن تلاحظ رأس الأفعى وهي تتحرك، مشيرة إلى أن معظم الركاب لم يلاحظوا وجودها.

وتفرض القوانين في بريطانيا ارتداء الكمامات أو غيرها من الأغطية المناسبة لتغطية الأنف والفم لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال متحدث باسم هيئة المواصلات في مانشستر: تنص التوجيهات الحكومية بوضوح على ضرورة ارتداء قناع، وليس من الضروري أن يكون قناعا جراحيا، إذ بإمكان الركاب صنع قناع خاص بهم أو ارتداء شيء مناسب، مثل وشاح.

وأتم لا نعتقد أنه يمكن للأمر أن يصل لاستخدام جلد الثعبان، خاصة عندما يكون ما زال متصلا بالثعبان.

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