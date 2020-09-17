الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء غرب رام الله

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال فجر الخميس، منزلاً قيد الإنشاء بقرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافات وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء يعود للمواطن إسماعيل عنقاوي وسوته بالأرض، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت أصحاب المنزل من الوصول إليه وطردتهم من المكان.

وكانت قوات الاحتلال هدمت منزلاً قيد الإنشاء في القرية قبل ثلاثة شهور، بعد أن كانت هددت بهدم منازل أخرى بحجة البناء بدون ترخيص.

وتتسارع وتيرة هدم المنازل في محافظات الضفة الغربية والقدس، بغرض منع تمدد البناء في القرى والبلدات للسيطرة على الأراضي لإقامة المستوطنات.