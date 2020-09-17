وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة وتحذيرات من التعرض الطويل للشمس وكالة الرأي الفلسطينية رجل يرتدي أفعى بدلا من الكمامة! وكالة الرأي الفلسطينية زيت مغربي.. اغلى من الذهب تعرف على خصائصه وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على سبب صعوبة هضم الذرة في الجسم وكالة الرأي الفلسطينية روبوت "ميترا" الهندي يساعد مرضى كورونا وكالة الرأي الفلسطينية العثور على 5 قطع من أندر وأغلى الماسات في العالم وكالة الرأي الفلسطينية اغسل وجهك بالماء البارد صباحاً لهذه الاسباب وكالة الرأي الفلسطينية ما هي الأنواع المختلفة لاختبارات فيروس كورونا؟ وكالة الرأي الفلسطينية ريال مدريد وتوتنهام يتفاوضان بشأن صفقة بايل المعقدة وكالة الرأي الفلسطينية ميسي يسجل ثنائية ويقود برشلونة للفوز وديا على جيرونا
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يهدم منزلاً قيد الإنشاء غرب رام الله

17 أيلول / سبتمبر 2020 08:45

1_74
1_74

فلسطين المحتلة - الرأي

هدمت جرافات الاحتلال فجر الخميس، منزلاً قيد الإنشاء بقرية بيت سيرا غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافات وشرعت بهدم منزل قيد الإنشاء يعود للمواطن إسماعيل عنقاوي وسوته بالأرض، بحجة البناء بدون ترخيص.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت أصحاب المنزل من الوصول إليه وطردتهم من المكان.

وكانت قوات الاحتلال هدمت منزلاً قيد الإنشاء في القرية قبل ثلاثة شهور، بعد أن كانت هددت بهدم منازل أخرى بحجة البناء بدون ترخيص.

وتتسارع وتيرة هدم المنازل في محافظات الضفة الغربية والقدس، بغرض منع تمدد البناء في القرى والبلدات للسيطرة على الأراضي لإقامة المستوطنات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟