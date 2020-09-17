النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2618 ) الخميس 17/9/2020

07:58زيت مغربي.. اغلى من الذهب تعرف على خصائصه

09:02النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2618 ) الخميس 17/9/2020

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