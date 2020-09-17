النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2618 ) الخميس 17/9/2020
أخبار فلسطينية
- “حماس”: بحثنا مع ملادينوف حصار غزة ومعاناة الأسرى
- اجتماع جديد بين قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في بيروت
- الغضب الفلسطيني الرافض للاتفاقيات التطبيعية يتصاعد.. واتهام مباشر لمسؤولين عرب بـ”الخيانة”
- تعليق دخول المصلين والزوار لـ”الأقصى” لمدة 3 أسابيع
- وفاة و94 اصابة بكورونا في قطاع غزة
- النخالة: لا خطوط حمراء في الحرب مع العدو..والرئيس الفلسطيني محاصر مالياً ومعزول عربياً
أخبار إسرائيلية
- وزير حرب الاحتلال "غانتس" يهدد غزة بالتصعيد
· وثيقة: نص اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين
- رئيس الموساد لا يستبعد التطبيع مع السعودية قريبا
- مسؤول سابق بجيش الاحتلال يطالب باغتيال هنية والسنوار والضيف
- وزير الجيش الاسرائيلي يهدد حماس: ردود أفعال الليلة الماضية مجرد غيض من فيض
· »"هآرتس": وفد البحرين لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته!
اخبار دولية
- إسبانيا ترحب بتوقيع اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل
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- ممثلو الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين يناقشون تطوير خدمات الأونروا
اخبار عربية
- أحزاب تونسية تطالب بسن قانون يجرم التطبيع
- 17 جمعية بحرينية: الاتفاق مع إسرائيل لا يمثل شعبنا
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الصحف العربية
القدس العربي
- اشتية: نريد الذهاب للمصالحة الفلسطينية عبر بوابة الانتخابات
- الطيبي يدعو إسرائيل لتحقيق السلام مع مواطنيها العرب أولاً
- “حماس”: بحثنا مع ملادينوف حصار غزة ومعاناة الأسرى
- اجتماع جديد بين قادة حركتي حماس والجهاد الإسلامي في بيروت
- الغضب الفلسطيني الرافض للاتفاقيات التطبيعية يتصاعد.. واتهام مباشر لمسؤولين عرب بـ”الخيانة”
- قوات الاحتلال تنفذ حملات اعتقال وتبعد شبانا عن الأقصى
- كورونا يصيب أسيرا فلسطينيا بسجون الاحتلال
-
الشرق الأوسط
- أرقام «مقلقة» لانتشار «كورونا» بين الفلسطينيين
- ميلادينوف في غزة لمنع التصعيد وبحث «صفقة تبادل الأسرى»
الخليج الإماراتية
- غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع
الاخبار اللبنانية
- «إشبين» حفل التطبيع: ترامب يستعجل السعودية
- ترتيبات أمميّة لمرضى غزة: في محاولة لمنع الانفجار
الشروق المصرية
الاهرام المصرية
- إسبانيا ترحب بتوقيع اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية بين البحرين وإسرائيل
- بعد توقيع اتفاق التطبيع.. نتنياهو: أعود إلى إسرائيل وعلى عاتقي 3 مهام
الغد الأردنية
- أجواء ملبّدة بالتوتر في غزة على وقع غارات الاحتلال.. والمقاومة…تتوعد بالرد
- تعليق دخول المصلين والزوار لـ”الأقصى” لمدة 3 أسابيع
- وفاة و94 اصابة بكورونا في قطاع غزة
-
الشرق القطرية
-
- ممثلو الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين يناقشون تطوير خدمات الأونروا
- تعليق دخول المصلين والزوار للمسجد الأقصى 3 أسابيع بسبب كورونا
- اسرائيل تقصف مواقع في غزة بالتزامن مع توقيع الامارات والبحرين معاهدات السلام
- مظاهرات فلسطينية حاشدة في غزة والضفة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· النخالة: المقاومة بغزة ردت على مشهد الذل في البيت الأبيض
· الاحتلال يحكم بالسجن المخفف على مدان بقتل عائلة دوابشة
· "الأوقاف" تقرر عدم إغلاق "الأقصى" بعد رفض الاحتلال وقف الاقتحامات
· "حماس" تجتمع مع "ميلادينوف" في غزة اليوم .. ما التفاصيل؟
· "علماء فلسطين": التطبيع مع الاحتلال جريمة دينية وإنسانية وخيانة وطنية
· الصحة برام الله: 69.8 % نسبة التعافي من "كورونا" بفلسطين
القدس
· المحامي زحايكة يطالب بتسليم جثمان الشهيد ماهر زعاترة لذويه
· 129 إصابة جديدة بكورونا في القدس
· المحافظ الرجوب يدخل الحجر الصحي بعد إصابة نجله بكورونا
· إغلاق مدرسة البنات الأساسية في الطيبة غرب جنين بعد اكتشاف إصابات بكورونا
· "نيويورك تايمز": مثلث الحب الذي ولّد اتفاقية ترامب للسلام في الشرق الأوسط
الحياة الجديدة
· المالكي يطلع نظيره الفنزويلي على آخر التطورات السياسية
· "الأوقاف" تتراجع عن إغلاق "الأقصى" بعد رفض الاحتلال وقف اقتحامات المستوطنين
· 126 مستوطنًا يقتحمون ساحات المسجد "الأقصى"
صحيفة الأيام
· 10 آلاف دينار غرامة لمُدان بتداول منتجات المستوطنات
· »عشرات الإصابات خلال مواجهات في البيرة
· »السجن ثلاث سنوات ونصف السنة على إرهابي لدوره بحرق وقتل عائلة دوابشة
· »غزة: الفصائل معنية بالمحافظة على الهدوء وتجنب الوصول إلى حالة من التصعيد
· »المصادقة على بناء 560 وحدة استيطانية بالقدس وتوسيع شارع التفافي في الولجة
· »فلسطين تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة
· »"هآرتس": وفد البحرين لم يعرف النسخة الفعلية التي سيوقعها وزير خارجيته!
· »"الأوقاف": الأقصى سيبقى مفتوحاً أمام المصلّين
وكالة الراي
· الاقتصاد: كيلو الدجاج غدًا بـ 10 شيقل وسنحاسب المخالفين
· تقرير فرق الاستقصاء الوبائي رأس حربة ضد فيروس كورونا
· تقرير مجزرة صبرا وشاتيلا.. 38عاماً ورائحة الحكاية تفوح بالموت المتجدد
· الخارجية: بدء تقديم خدمات التصديق الثلاثاء المقبل
· الطاقة: التسعيرة الجديدة تحمي المواطن وتراعي صاحب المولد
· "مباحث كورونا" تُوقف 69 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجوال
وكالة صفا
· الاحتلال يهدم منزلاً برام الله
· النخالة: لا خطوط حمراء بأي مواجهة مقبلة مع "إسرائيل"
· "الطاقة" بغزة تحدد بيع كيلو كهرباء المولدات بـ 2.5 شيكل
سما نيوز
· رئيس الموساد لا يستبعد التطبيع مع السعودية قريبا
· النخالة: لا خطوط حمراء في الحرب مع العدو..والرئيس الفلسطيني محاصر مالياً ومعزول عربياً
· مسؤول سابق بجيش الاحتلال يطالب باغتيال هنية والسنوار والضيف
· وزير الجيش الاسرائيلي يهدد حماس: ردود أفعال الليلة الماضية مجرد غيض من فيض
· “لو كان صدّام حياً لاحتل كل الخليج”.. تغريدة لمستشار نتنياهو. تثير جدلا واسعا...
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فلسطين اليوم
· لا خطوط حمراء مع العدو..القائد النخالة: المقاومة في حالة حرب مفتوحة مع العدو الصهيوني
· شعوب ضد التطبيع: وسم يلفظ كل أشكال التطبيع والمطبعين
· نسبة التعافي بلغت 69.8%..الصحة: حالتا وفاة و963 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
· #انا_عربي_ضد_التطبيع يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي رفضاً للتطبيع مع الاحتلال
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عرب 48
· الذكرى الثامنة والثلاثون لمجزرة صبرا وشاتيلا
· ملادينوف يبحث مع حماس تثبيت التهدئة وملف الأسرى
· الصحة الفلسطينيّة: 15 وفاة و963 إصابة جديدة بكورونا.. إيعاز بتشديد الإجراءات
· الصحة الإسرائيلية: وفيات كورونا ترتفع إلى 1165
· 42% من الإسرائيليين لا يرغبون بزيارة أي بلد عربي
· غانتس يهدد بتصعيد في غزة إذا استمر إطلاق الصواريخ
· السجن 3.5 سنة على إرهابي ضالع في جريمة دوما
· وثيقة: نص اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين
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وكالة وفا
· الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من الخليل
· الرئيس يهاتف اللواء طبيب ميسون البنا معزيا بوفاة والدها
· "الأوقاف" تقرر عدم إغلاق "الأقصى" بعد رفض الاحتلال وقف اقتحا ...
حدث في مثل هذا اليوم
· 17 أيلول (سبتمبر)
· 1978م توقيع اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عقد مؤتمر كامب ديفيد بناء على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة (5 إلى 17 سبتمبر سنة 1978)، وحضره كل من رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء إسرائيل وفي اليوم الأخير للمؤتمر أعلن الرؤساء الثلاثة التوصل إلى إبرام اتفاقيتين: الأولى أطلق عليها "إطار السلام في الشرق الأوسط" أما الثانية فقد أطلق عليها "إطار لإبرام معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل". وقد قام كل من الرئيس المصري ورئيس وزراء إسرائيل بالتوقيع على الاتفاقيتين، كما وقع عليها الرئيس الأمريكي بصفته شاهدا عليها.
· 1970م الصدام المسلح بين المقاومة الفلسطينية والسلطة الأردنية (أحداث أيلول) كان عام 1970م عصيباً بالنسبة لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد واجهت أثناءه مصادمات دموية متكررة مع السلطة الأردنية وقد توافرت ظروف التصادم المسلح بعد ان تراكمت الخلافات بين الطرفين.
· 1948م اغتيال الوسيط الدولي للأمم المتحدة في فلسطين الكونت فولك برنادوت.
· 1919 م تأسيس صحيفة "مرآة الشرق" في القدس لصاحبها ومحررها بولص شحادة. جريدة سياسية شهرية تصدر مرتين في الأسبوع. اشترك في تحريرها أحمد الشقيري (1929) وترأس تحريرها أكرم زعيتر (1930).