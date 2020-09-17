حملة اعتقالات للاحتلال تطال فلسطينيين في أنحاء الضفة

فلسطين المحتلة - الرأي

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم، حملة اعتقالات طالت فلسطينيين من أجراء الضفة الغربية.

وفي رام الله اعتقل جنود الاحتلال الشاب معتصم سرور من منزله في قرية نعلين غرباً، كما داهموا بلدة طمون، وفتشوا منزلي المواطنين، أحمد فايق بني عوده، وعاطف زايد بني عوده.

كما اقتحمت دوريات الاحتلال مخيم شعفاط ومدينة البيرة ومدينة نابلس من جهة دير شرف، وكذلك قرية زبوبا غرب جنين واندلعت مواجهات مع الشبان.

وفي نابلس، اعتقلت قوة للاحتلال الشاب مجاهد جمال سليم في أعقاب دهم منزله في قرية بيت ايبا غرباً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجراً، عماد محمود عبد الرحيم الريس (49 عاماً)، ونجله جعفر عماد الريس (18عاماً)، بعد مداهمة منزله في بلدة بيت ليد شرق طولكرم

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، من بينهم لشقيقين الشابين محمد وأحمد زياد أبو خرج من منطقة حرش السعادة.

كما جرى اعتقال الأسيرين المحررين محمد فاروق عابد، ومحمد أحمد صلاح، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وعبثت بمحتوياتهما في كفر دان.

وفي الخليل جرى اعتقال ستة مواطنين، منهم أحمد فهد النتشة، ومنصور النتشة، إضافة إلى أحمد عبد الرحمن أبو سل، ومحمد خالد أبو سل، وجهاد عماد الطيطي، من مخيم العروب، ومن بلدة يطا تم اعتقال يونس اشريق النجار.