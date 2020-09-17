الصحة بغزة: تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 64 حالة

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة اليوم الخميس، تسجيل 76 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في تقريرها اليومي، أنها أجرت منذ الأمس 1372 عينة فحص، مؤكدة تعافي 64 حالة مصابة بالفيروس في القطاع.

وأوضحت أن إجمالي الإصابات منذ مارس الماضي بلغ حتى الآن 2176، بينهم 1740 حالة نشطة، فيما تعافى 420، وتوفي 16.

وأكدت على أن غرفة عمليات الطوارئ التابعة لها تتابع تطورات الحالة الوبائية، مشيرة إلى أن منحى تسجيل الإصابات مقلق وخطير

وبينت أنه نجاح جهود احتواء تفشي الوباء يعتمد على مدى التزام المواطنين بالضوابط الصحية، مؤكدة أن التراخي والاستهتار تظهر آثاره في أعداد إصابات كل منطقة ونقل العدوى داخل الاسرة مما تسبب في مضاعفات خطيرة وصلت للوفاة.

وقالت: "نقدر التزام شريحة من المواطنين بالضوابط الصحية وعلى رأسها ارتداء الكمامة وغسيل اليدين والتباعد الجسدي وهم جزء من كسر حلقات التفشي".

ودعت كافة المواطنين إلى عدم القاء الكمامات والقفازات في الطرقات خشية الحاق الأذى ونقل العدوى للأطفال والمجتمع.

وأهابت بكافة الأسر الاهتمام الشديد بتحصين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة والأطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل إلا للضرورة.

وأضافت "لازلنا في مرحلة الاستجابة لاستمرار جهود التقصي بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية".