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طوارئ بلدية الزهراء تنظم أنشطة "شبابيك الفرح" للترفيه عن أطفال المدينة

17 أيلول / سبتمبر 2020 11:05

طوارئ بلدية الزهراء تنظم أنشطة "شبابيك الفرح" للترفيه عن أطفال المدينة
طوارئ بلدية الزهراء تنظم أنشطة

غزة- الرأي

نظمت بلدية الزهراء ولجنة الطواريء المركزية مساء الأربعاء، فعاليات "شبابيك الفرح"،  في إطار فعاليات لجنة الأنشطة للتخفيف عن أطفال المدينة.


وأفاد شادي أبو صبحة رئيس لجنة الطوارئ المركزية، وعضو مجلس بلدية الزهراء أن هذه الأنشطة تأتي في إطار الدور الاجتماعي الذي تقوم به البلدية ولجنة الطوارىء، وسعيا للترفيه عن أطفال المدينة في ظل الحجر المنزلي.


وأفاد أن الفعاليات إحتوت على أنشطة ترفيهية للأطفال، وشملت فقرات غنائية ورقص للدمى، وسط فرحة بدت على أطفال المدينة الذين شاركوا بالتصفيق والتهليل من نوافذ الشقق السكنية.


كما جرى خلال الفعالية توزيع العديد من الهدايا والجوائز على الأطفال. وأكد أبو صبحة على إستكمال الفعاليات لتغطي باقي المناطق والأبراج السكنية في المدينة.


وتعد هذه الفعاليات جزء من برامج خدمية وترفيهية مستمرة تقدمها لجنة الطوارىء وبلدية الزهراء لمساعدة أهالي المدينة في تجاوز الظروف الطارئة التي فرضها وباء كورونا.
 

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