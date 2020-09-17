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زراعة رفح تطلع على استعدادات معاصر الزيتون لاستقبال الموسم الجديد

17 أيلول / سبتمبر 2020 11:18

زراعة رفح تطلع على استعددات معاصر الزيتون لاستقبال الموسم الجديد
زراعة رفح تطلع على استعددات معاصر الزيتون لاستقبال الموسم الجديد

رفح- الرأي

نظمت مديرية زراعة رفح، جولة ميدانية على معاصر الزيتون في المحافظة،وذلك للاطلاع على مدى جهوزيتها لاستقبال الموسم الجديد لعصر الزيتون.


وخلال الجولة تم توجيه اصحاب المعاصر على اتباع إجراءات السلامة، والوقاية من بداية الموسم والتي حددته وزارة الزراعة بتاريخ 07/10/2020 م، حيث تم تسليم معاصر الزيتون نشره عن الخطة التشغيلية لعمل معاصر الزيتون في ظل ازمة تفشي فيروس كورونا.


كما جري التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها من خلال وضع ملصق موضح عليه اجراءات الوقاية والسلامة الصادرة من طرف وزارة الصحة مع التأكيد على التباعد الجسدي بين المزارعين داخل المعصرة.


وفي سياق منفصل، أجرت لجنة طوارئ رفح عدداً من الجولات الميدانية على نقاط بيع الخضار والسمك ومحطات تعبئة الخضار الرئيسية المعتمدة في المحافظة لمتابعة جودة المنتج ومراقبة الأسعار ومدي توفر المنتجات الزراعية في الأسواق.

كما نم التأكيد على التجار بضرورة فرز المنتج من الثمار الفاسدة قبل تسويقه والالتزام بالتسعيرة الحكومية وكذلك اجراءات السلامة بين العمال في محطات التعبئة وباقي التجار.
 

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