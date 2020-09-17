الأوقاف في غزة توزع طروداً غذائية على 1000 متطوع لديها

غزة- الرأي

وزعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية طروداً غذائية بقيمة 100 ألف شيكل على 1000 متطوعٍ ومتطوعةٍ يعملون لديها من أصحاب العائلات والأسر الذين لا دخل لهم في جميع محافظات قطاع غزة.

وقالت الأوقاف: "إن هذه المساعدات تأتي في إطار التخفيف من معاناة المتطوعين والمتطوعات في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة سيما مع الحجر الاضطراري بسبب الإجراءات المتبعة لمواجهة وباء كورونا".

وأكدت أنها تبذل جهودًا مستمرة وكبيرة من أجل مساندة المتطوعين الذين مازالوا مستمرين في العطاء رغم صعوبة ظروفهم الحياتية.

وتقدمت وزارة الأوقاف بالشكر والتقدير لكافة المتطوعين على ما يبذلونه من جهود في خدمة بيوت الله والدعوة والتحفيظ.