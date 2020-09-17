الاقتصاد تحرر 64 محضر ضبط وإتلاف خلال 295 زيارة تفتيشية

غزة- الرأي

حررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 64 محضر ضبط لتجار مخالفين وإتلاف لمواد غدائية خلال 295 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق .

وقالت الوزارة، إن طواقم حماية المستهلك حررت 49 محضر ضبط بحق تجار مخالفين للأسعار، و15 محضر إتلاف لمواد غذائية ولحوم وألبان وتوابل ومشروبات.

وذكرت أن طواقمها نفذت 18 جولة ميدانية على المحلات التجارية، فيما تم ضبط سيارتين لتوزيع البضائع وسيارة توزيع ألبان لم تقم بتشغيل التبريد ولم تلتزم بإجراءات السلامة .

وأشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط سوبر ماركت عدد 2 لم يلتزم أصحابهما بارتداء الكمامة، بينما تم إغلاق 7 محلات غير ملتزمة بتوقيت حظر التجوال.