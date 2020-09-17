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الداخلية في غزة تُقر عقوبات لمخالفي إجراءات الوقاية من منتسبيها

17 أيلول / سبتمبر 2020 12:03

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غزة- الرأي:

أكد مدير عام الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص في وزارة الداخلية، العميد سامي زقوت، أنه سيتم اتخاذ عقوبات صارمة بحق المخالفين لتعليمات والوقاية والسلامة، من منتسبي الوزارة العاملين ضمن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا".

وقال "زقوت"، في تصريحات نقلها موقع الداخلية، إنه تم رفع حالة الضبطية على مستوى الوزارة، من أجل الحفاظ على سلامة القوات المنتشرة في الميدان، وسلامة أبناء شعبنا.

وذكر أن الإدارة العامة للانضباط والأمن الخاص، تواصل للأسبوع الرابع على التوالي، جهودها الرقابية على الأجهزة الأمنية والإدارات في الوزارة، لمتابعة الالتزام بالإجراءات والتعليمات الصادرة عن قيادة الوزارة، في ظل خطة الطوارئ لمواجهة جائحة "كورونا".

وأضاف "إن ضباط الانضباط والأمن الخاص، يعملون على معالجة أية ملاحظات وإشكاليات، في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الانضباط والالتزام من قبل جميع الأجهزة والإدارات".

وأشار إلى أن "إدارة الانضباط" تُجري زيارات وجولاتٍ رقابية دورية على انتشار القوات في جميع المحافظات، وعلى الحواجز والنقاط الأمنية، ومراكز الحجر الصحي؛ لضمان السلامة العامة.

وأكد العميد زقوت على ضرورة التحلي بالمسؤولية المهنية والوطنية، والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامة؛ للحد من انتشار الفيروس.

ويشهد قطاع غزة، منذ 24 أغسطس الماضي، حظراً للتجوال في كافة المحافظات لمنع تفشي فيروس كورونا بعد اكتشاف إصابات داخل المجتمع.

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