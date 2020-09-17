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مع استمرار حملات التعقيم

بلدية غزة: استخدام 150 ألف لتر من مواد التعقيم منذ إعلان حالة الطوارئ

17 أيلول / سبتمبر 2020 12:30

بلدية غزة: استخدام 150 ألف لتر من مواد التعقيم منذ إعلان حالة الطوارئ
بلدية غزة: استخدام 150 ألف لتر من مواد التعقيم منذ إعلان حالة الطوارئ

غزة- الرأي

واصلت طواقم بلدية غزة، أعمال تعقيم مراكز الحجر الصحي في المدينة ومنازل المحجورين احترازيًا والشوارع المحيطة والأحياء المختلفة، ضمن جهودها في مكافحة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره في المجتمع.


وذكرت لجنة طوارئ جائحة كورونا في البلدية، أن طواقم التعقيم العاملة ميدانيًا واصلت حملة التعقيم لمراكز الحجر الصحي ومنازل المحجورين والمخالطين احترازيًا في أحياء مدينة غزة، إضافة إلى الشوارع الرئيسية ضمن خطة الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا.


وأشارت اللجنة إلى استخدام طواقم البلدية 150 ألف لتر من مواد التعقيم منذ إعلان حالة الطوارئ في 24 أغسطس/ أب الماضي، مؤكدةً أن طواقمها تبذل أقصى جهد للتقليل من تفشي الوباء والحفاظ على سلامة المواطنين.


ودعت بلدية غزة، المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية المعلنة، وأبرزها: ارتداء الكمامات وغسل اليدين دائمًا بالماء والصابون أو بمطهر كحولي، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتجنب التعامل المباشر مع الحيوانات وغيرها، متمنية السلامة التامة لأبناء شعبنا.
 

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