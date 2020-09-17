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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

حملة تخفيضات 50% على فاتورة المياه

بلدية النصيرات تواصل جهودها لتوفير خدمات المواطنين في ظل جائحة كورونا

17 أيلول / سبتمبر 2020 01:23

بلدية النصيرات تواصل جهودها لتوفير خدمات المواطنين في ظل جائحة كورونا
بلدية النصيرات تواصل جهودها لتوفير خدمات المواطنين في ظل جائحة كورونا

الوسطى- الرأي

أكدت بلدية النصيرات، على  الجهود التي تبذلها طواقمها في الميدان، للحرص على تقديم الخدمات الأساسية  للمواطنين في ظل جائحة كورونا، وشح الإمكانيات.

 حيث عقد مجلس بلدية النصيرات،  اجتماعاً  له لدراسة طلبات وملفات المواطنين المتقدمين للحصول على خدمات البلدية.

وأثنى أعضاء المجلس البلدي على الجهود الكبيرة المبذولة من كافة طواقم البلدية الميدانية منذ الإعلان عن دخول فايروس كورونا لقطاع غزة، والتي كان لجهدها الأثر الايجابي لأهالي النصيرات.

يشار إلى أن المجلس البلدي أطلق حملة تخفيضات كبيرة على فاتورة المياه، تصل إلى 50% لمن تراكمت عليهم المتاخرات، وخصم لمدة شهرين متتاليين بنسبة 50% للملتزمين بالدفع شهرياً.

وبشأن توفير الخدمات للموطنين وفي ذات السياق،  استقبل رئيس بلدية النصيرات أ. إياد مغاري في مكتبه، أمس الأربعاء، وفدا من مركز ‏ابن النفيس للنباتات الطبية والمكملات الغذائية ممثلا بمديره د. محمود الشيخ علي‏، لبحث التنسيق والتعاون المشترك في توفير مادة "الكلور" اللازمة لأعمال التعقيم في ظل جائحة كورونا.
ورحب رئيس بلدية النصيرات بالوفد الزائر، مثمنا الدور الذي يقوم به كل مبادر لخدمة المجتمع الفلسطيني.
بدوره أثنى "الشيخ علي" على الجهود التي تبذلها طواقم بلدية النصيرات في الميدان، ودورها الواضح للحرص على تقديم الخدمات الأساسية في ظل الظروف الصعبة وشح الإمكانيات، مبديا استعداده لتقديم ما يمكن تقديمه للمساهمة في أعمال التعقيم وأية أعمال أخرى يمكن المساعدة بها.
 وضمن  الخطوات الهادفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين  ولتقديم الخدمات لهم، قام قسم المياه بالتعاون مع الطب الوقائي في وزارة الصحة بأخذ عينات من المياه التي يتم ضخها في الشبكة للتأكد من جودتها وفحص نسبة الكلور فيها.

119698359_3611037598926468_8835173280615506048_o بلدية النصيرات تواصل جهودها لتوفير خدمات المواطنين في ظل جائحة كورونا 119638905_3610971242266437_2774126346543737134_o
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