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بالصور| تعليم غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية على طلبة الثانوية العامة

17 أيلول / سبتمبر 2020 01:28

| تعليم غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية على طلبة الثانوية العامة
| تعليم غزة تشرع بتوزيع الكتب المدرسية على طلبة الثانوية العامة

غزة- الرأي

شرعت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة بتوزيع الكتب المدرسية على طلبة مرحلة الثانوية العامة في محافظات قطاع غزة.


وأوضحت الوزارة، صباح اليم الخميس، أن توزيع الكتب يأتي لتقديم الفائدة للطلبة في جانبين الأول: الدراسة من الكتب مباشرة وأن تكون بين أيدي الطلبة، والثاني: الاستفادة منها أثناء التعليم عن بُعد مع المعلمين.


وتتم عملية التوزيع في عدة مدارس حددتها الوزارة والمديريات في ظل إجراءات وتعليمات صحية مشددة ، لضمان توفير الوقاية والحماية للطلبة من مخاطر فايروس كورونا.


وكانت وزارة التعليم قد أنجزت طباعة الكتب قبيل العام الدراسي بجهود طواقم الوزارة بين شقي الوطن وأقسام الكتب والمطابع المتعهدة، حيث يبلغ عدد عناوين الكتب للفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية (128) عنوان كتاب مدرسي ومطبوعة تربوية بإجمالي عدد النسخ( 4,623,350 ) كتاب.
 

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