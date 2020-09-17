الأشغال لـ"الرأي": سمحنا بعمل شركات المقاولات لتحريك عجلة الاقتصاد

غزة – الرأي:

أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة الخميس، أنها سحمت بعودة عمل شركات المقاولات ضمن المشاريع المختلفة بهدف توفير فرص عمل للمواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأكد وكيل الوزارة م. ناجي سرحان، أن قرار عودة عمل تلك الشركات كان مشروطاً بالأخذ بإجراءات السلامة والوقاية التي فرضتها وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة فيروس "كورونا".

وبين "سرحان في حديثه لـ"إذاعة الرأي"، أنهم نشروا تعليمات تشمل الجهات المشغلة والعاملين وبيئة العمل، وفق الإرشادات الواردة إليهم من وزارة الصحة.

وأشار إلى ضرورة أن يكون العمل في مناطق مفتوحة يسمح الحركة فيها، ولبس الكمامة والقفازات، والمحافظة على المسافة بين الأشخاص، ومنع وجود عاملين من كبار السن والمرضى، وتعقيم بيئة العمل وتوفير معقمات للأفراد والأغراض.

ولفت إلى عمل الوزارة في ظل جائحة "كورونا" يتمحور في أمرين، الأول تشغيل الآليات لفتح وإغلاق الطرق بتعليمات من وزارة الداخلية، بشكل يومي، والثاني متابعة المشاريع الحيوية –خارج حدود المناطق السكانية-، حيث تقوم طواقم الإشراف بمتابعة هذه المشاريع دون توقف.

وأوضح الوكيل "سرحان" أنه تم وضع خطة جديدة ستبدأ من الأسبوع المقبل، لتلبية احتياجات المواطنين، بالدوام الجزئي في المديريات، لتسيير الخدمات العامة.