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ضمن تعزيز وحماية القطاع البيئي في المدينة

بلدية خان يونس: تصريف (16,450) كوب من مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة

17 أيلول / سبتمبر 2020 02:09

تصريف (16,450) كوب من مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة
تصريف (16,450) كوب من مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة

غزة- الرأي

تواصل طواقم دائرة الصرف الصحي في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة العاملة ضمن لجنة طوارئ جائحة كورونا جهودها المبذولة في تعزيز وحماية القطاع البيئي في ظل الظروف الصحية الراهنة التي خلفتها جائحة كورونا.

جاء ذلك من خلال الاستمرار في تصريف المياه العادمة التي يتم تجميعها في المحطات الرئيسية وضخها إلى محطة المعالجة المركزية من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين ومنع التلوث الذي قد ينتج في حال ارتفاع منسوب المياه العادمة في محطات الصرف الصحي.
وقالت البلدية إنه وخلال 24 ساعة الماضية،  تم تصريف (16,450) كوب من مياه الصرف الصحي لمحطة المعالجة المركزية الواقعة شرق الفخاري جنوب خان يونس.
كما  تم تنظيف (17) كوب مخلفات محطات الصرف الصحي.

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