الاقتصاد تحذر من التعامل مع تاجر يبيع "منظم غاز" مغشوش

غزة – الرأي:

دعت وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة الأهالي والتجار لعدم التعامل مع المواطن سعيد القصاص لبيعه "منظم فحص غاز" مغشوش.

وقالت الوزارة في بيان لها إن شركة عياد للأدوات المنزلية أدخلت 4000 منظم منها 1000 منظم من نوع " أورا" و3000 منظم من نوع "كومت" تصنيع إيطالياً وبعد متابعة محضر التحفظ عليها تبين أن الكمية تعود للمواطن سعيد القصاص .

وِأشارت إلى أنه تم أخذ عينات من "المنظمات" للفحص المخبري وتبين أنها تصدر صوت صفير مما يدلل أن المواد الداخلية للمنظم ليست حسب المواصفات وهي مغشوشة.

وذكرت أنه تبين لها أن "المنظم" تم استيراده من الصين ومكتوب عليه صنع في إيطاليا وهذا يعد غش وتدليس .

وطالبت الوزارة الأهالي الذين قاموا بشراء المنظمات بإرجاعها فورا أو تسليمها لمكاتب الوزارة الفرعية.

وأوضحت أن الملف أحيل للجهات القانونية لإخذ الإجراءات بحقه كونه لم يلتزم بقرار الوزارة والاستجابة بوقف بيعها.