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"ضهير": لا خطورة من اختلاط مرضى "كورونا" بمصابين جُدد

17 أيلول / سبتمبر 2020 06:23

كورونا-غزة-سيارة-اسعاف-كورونا
كورونا-غزة-سيارة-اسعاف-كورونا

غزة – الرأي:

أكد نائب مدير عام الرعاية الأولية ومدير الطب الوقائي في وزارة الصحة في قطاع غزة، د. مجدي ضهير أنه لا توجد أي خطورة من اختلاط مصابين جُدد بفيروس "كورونا" بمرضى سابقين يتلقون العلاج بالمشافي ومراكز العزل.

ولفت "ضهير" في بيان نشرته وزارة الصحة الخميس، إلى أنه لا خطورة من انتقال العدوى مهما بلغت فترة الإقامة العلاجية لهم للمصابين السابقين، مبيناً أن المتعافين من المرض يكتسبون أجساماً مناعية لمقاومة الفيروس وعدم عودته إليهم لعدة أشهر.

وأشار إلى أن تصريحه يأتي رداً على تساؤلات بعض المرضى المعزولين في مستشفى غزة الأوروبي ومراكز العزل الأخرى حول إلحاق مرضى جدد مصابين بالفيروس إلى جانب المرضى السابقين، مؤكداً أن هذا الإجراء معتاد في علم الوبائيات ولا يشكل خطورة على المصابين.

ولفت إلى أن طواقم مستشفى غزة الأوروبي ومراكز العزل الأخرى تم تدريبها وإعدادها جيداً للتعامل مع المرضى وطبيعة إصاباتهم والسيطرة على الحالة الوبائية في المستشفى.

ودعا المرضى والمواطنين للتحلي بالصبر وتجنب المخاوف، إلى جانب دعم جهود الكوادر الصحية والحكومية التي تعمل عن كثب في محاربة الوباء والسيطرة عليه.

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