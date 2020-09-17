التزامك صمام أمانك.. تثقيف مجتمعي وإسناد للكوادر الطبية

غزة-الرأي-فلسطين عبد الكريم

من باب الشعور بالمسئولية المجتمعية تجاه أهالي قطاع غزة، وعقب تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا والوصول الى مرحلة الخطر المحدق، وجنبا الى جنب حملة استهتارك سيقتل أحبابك، أطلقت نقابة التحاليل الطبية في غزة حملة توعوية وتثقيفية بمخاطر كورونا وطرق التعامل مع الفايروس، بالإضافة الى طرق الوقاية منه، مُطلقة عليها اسم التزامك صمام أمانك.

ويشارك في الحملة أكثر من 215 أخصائي وأخصائية طب مخبري تحت إشراف ومتابعة من قبل أكاديميين مختصين في التحاليل الطبية.

أهداف الحملة

منسقة الحملة وأخصائية الطب المخبري شيماء أبو عيشة، أوضحت أن الحملة تهدف بشكل أساسي لنشر التوعية المجتمعية، وتثقيف المجتمع بشكل عام حول آلية وطرق الوقاية من فايروس كورونا.

وقالت أبو عيشة في حديث لـ"الرأي": إن الحملة تركز كل يوم على هدف خاص، مثل التزام البيوت، التباعد الاجتماعي، كسر سلسلة العدوى، أهمية ارتداء الكمامة وطرق استخدامها بشكل سليم، غسل اليدين والتعقيم، أهمية التمارين الرياضية وغيرها".

وتتمثل طرق التوعية والتثقيف من خلال تصميم بوسترات ارشادية بجانب وسائل اعلان مصورة مثل فيديوهات، موضحة الإرشادات والأساليب الوقائية الصحيحة التي يجب اتباعها.

وإلى جانب ما سبق، يبقى الالتزام بالقرارات والاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة والداخلية لمنع تفشي الوباء، والمساهمة في تعميم ما يصدر عنهما، من أهم طرق منع تفشي وباء كورونا.

دعم جهود الطواقم

وتهدف الحملة بشكل كبير والحديث لأبو عيشة، إلى دعم واسناد جهود الطواقم الطبية بشكل عام، والتركيز على أخصائيي الطب المخبري بشكل خاص لما يقدمونه من جهد، باعتبارهم يعملون على مدار 24 ساعة، سواء في مراكز الحجر الطبي أو المختبرات المركزية لفحص العينات وعزل الحالات المشتبهة.

كما تدعم الحملة أخصائيي الطب المخبري في القطاع العام والخاص ويتم التواصل معهم، وتشكيل زيارات ميدانية في أماكن عملهم تنسق لها النقابة.

وفيما يتعلق بالإنجازات التي حققتها الحملة، أكدت أبو عيشة أنه تم إنشاء جروب عام مرجعي على منصة التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" لدعم حملة التزامك صمام أمانك، يحتوي على العديد من وسائل التوعية من بوسترات وبروموشن وغيرها، كما تم إطلاق حملة على تويتر، حيث حقق هاشتاق #التزامك صمام أمانك انتشارا متميزا الى جانب مواقع التواصل الأخرى.

ويعمل فريق الحملة بجهد ذاتي مستخدماً كافة وسائل التواصل الاجتماعي لنشر ما يتم تصميمه،حيث لاقى تفاعلا إيجابيا من قبل المغردين، في وقت يعمل الفريق على تنظيم زيارات ميدانية للمختبر المركزي الذي يقوم بالكشف عن حالات مصابة بفيروس كورونا، من خلال آلاف العينات التي يستقبلها.

نصائح وتوصيات

نصائح عديدة وهامة تقدمها حملة التزامك صمام أمانك، منها عدم استقاء المعلومات حول فايروس كورونا من أي جهة ليست صحية، وكذلك التحذير من الانجرار وراء الاشاعات المضللة، وضرورة الاعتماد على الارشادات الوقائية التي يقدمها المختصون.

ونشرت حملة "التزامك صمام أمانك" مجموعة من التوصيات نذكرها فيما يلي:

الالتزام بالبيت وعدم الخروج الا في حالات الطوارئ متجنباً الأماكن المزدحمة.

الالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والمحافظة على التباعد الجسدي وعدم التصافح.

في حالة الخروج لجلب المواد الغذائية عليك ارتداء القفازات لجانب الماسك.

قبل تفريع ما تم تسويقه، عليك مسح الأسطح الخارجية لمواد التغليف، بالإضافة للأسطح المنزلية التي تم وضع المشتريات عليها، ومن ثم غسل يداك جيدا.

احرص على منع نقل الفيروس عند العطس أو السعال، وذلك بتغطية الفم والأنف بمناديل ورقية، أو عن طريق ثني المرفق.

حافظ على صحة جهازك المناعي، فهو أفضل طريقة للوقاية من فايروس كورونا أو غيره من سبل الأمراض المختلفة.

ابتعد عن الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، خصص لنفسك أوقات نوم كافية.

احصل على جرعة مناسبة من فيتامين “د” الذي يعمل على تعزيز الدفاع الطبيعي للجسم ضد البكتيريا والفيروسات، ومنع الاستجابة الالتهابية.

حافظ على سلامة صحتك النفسية وابتعد عن إجهاد الجهاز العصبي اللاإرادي، لأن هذا يؤثر على عمل الجهاز المناعي، ولعل أهم ما يجب فعله الابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة التي قد تؤثر على سلامتك النفسية.

وأخيراً لا تغفل عن ممارسة التمارين الرياضية.