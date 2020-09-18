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بواقع 730 عنصر من أصل 1500

الداخلية تنهي تدريب الدفعة الأولى من المستجدين

18 أيلول / سبتمبر 2020 12:36

غزة – الرأي

أنهت المديرية العامة للتدريب بوزارة الداخلية والأمن الوطني، أمس الخميس، تدريب الدفعة الأولى من المستجدين الـ 1500، الذين استوعبتهم الوزارة مؤخراً على بند التشغيل المؤقت.

وتمت عملية التدريب على مدار ثلاثة أيام، لـ 730 عنصراً هم قوام الدفعة الأولى من العدد الإجمالي، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وفي خمسة مواقع مُختلفة بمحافظات غزة؛ لمراعاة التباعد وعدم الاكتظاظ.

وسيتم دمج العناصر الخريجين في جهاز الشرطة؛ لمساندة عمله ضمن خطة الطوارئ لمواجهة انتشار جائحة كورونا.

وبدأت عملية تدريب المستجدين ألـ 1500، الثلاثاء الماضي، حيث تم تقسيمهم على دفعتين، على أن يتم إنهاء تدريب المرحلة الثانية خلال الأيام القادمة.

يُذكـر أن هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية، أعلنت قبل أيام، الشروع في المرحلة الثانية من استيعاب 2500 موظف للعمل في أجهزة الوزارة على بند التشغيل المؤقت، بواقع 1500 فرد، بعد أن تم استيعاب 528 فرداً في المرحلة الأولى، مطلع شهر سبتمبر الجاري.

وقالت الهيئة إن عملية التوظيف تمت بناء على نتائج مسابقة توظيف الأفراد التي تمت في العام الماضي 2019، للأفراد الذين اجتازوا مرحلة اختبار اللياقة البدنية، وكانوا على قوائم الانتظار

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