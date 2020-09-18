المرشدة صفاء عرفة تطلق عدة مبادارت إرشادية ودعم نفسي للطالبات

غزة-الرأي

أطلقت المرشدة التربوية أ. صفاء عرفة من مدرسة فهد الأحمد الصباح الثانوية للبنات عدة مبادرات إرشادية تربوية ودعم نفسي للطالبات في ظل جائحة كورونا وبدعم من مديرة المدرسة د. اعتماد البلبيسي.

وفي حديثنا مع المرشدة توضح أن أول المبادرات التي أطلقتها كانت بعنوان " إبداعات طلابية في زمن الكورونا " والتي تهدف لاستثمار أوقات الطالبات في تنمية مواهبهن الإبداعية من خلال المشاركة بفيديوهات قصيرة أو رسومات أو مقالات تهدف للتوعية حول جائحة كورونا "

وتضيف المرشدة عرفة بوجود بند مراسلة على الصفحة التي أنشاتها للمبادرة يتم من خلاله تواصل المرشدة التربوية مع أولياء الأمور والطالبات للاطلاع على استفساراتهم.

وتشير أ. عرفة إلى أنها أنشأت صفحة عبر الفيس أسمتها " فهد الصباح الثانوية والدعم النفسي "والتي تهدف من خلالها

التواصل الدائم مع أولياء الأمور والطالبات لتقديم الاستشارات النفسية عن بعد في ظل الإغلاق الدائم للمدارس.

وتبين المرشدة التربوية أنه يتم من خلال الصفحة توعية الطالبات وأولياء الأمور بطرق الوقاية والتعامل مع فيروس كورونا وتحديد آليات رفع المناعة النفسية والصحية.

واستمرت أ .عرفة بتقديم المبادارت فأطلقت مبادرة بعنوان " ومضات إرشادية " يتم بثها عن طريق صفحة فهد الصباح الثانوية والدعم النفسي .

وتشير ا. عرفة أن ميزة هذه المبادرة يتم من خلال بث رسائل صوتية من قبل المرشدة التربوية للطالبات وأولياء الأمور والمجتمع المحلي لتوعيتهم بآليات التعامل مع فيروس كورونا في جميع المجالات.

ولعل المتابع لتلك المبادرات في ظل الطوارئ في القطاع ليعلم وقتها أن الإبداع لا يتوقف مهما عصفت به الظروف .

