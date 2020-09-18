مدارس شرق غزة تطلق العديد من المسابقات للتوعية من فيروس كورونا

غزة-الرأي

تواصل مدارس مديرية شرق غزة تنفيذ الأنشطة عن بعد وذلك حرصا منها علي تعزيز المعارف و السلوكيات للوقاية من فيروس كورونا ،حيث قامت العديد من المدارس باطلاق مسابقات توعوية حول فيروس كورونا و تهدف المسابقات التي يشارك فيها طلبة المدارس الي نشر الوعي الصحي من مخاطر فيروس كورونا و استغلال أوقات الطلبة و الكشف عن طاقاتهم و ابداعاتهم .

وتحث المسابقات الطلبة علي المشاركة بمحاور عديدة منها " الرسم_ التمثيل_ النشيد_ المشاركة بمقطع فيديو عن التوعية و التثقيف و الالتزام بالبيت.

و في هذا الاطار أطلقت مدرسة المجدل الأساسية أللبنات مسابقة بعنوان" رغم كوفيد مواهبنا بتزيد" حيث تركزت محاورها في الرسم ،الالقاء،التمثيل،،الكتابة في حين أطلقت مدرسة هاشم الاساسية ب المشتركة مسابقة تحت عنوان " كلنا مسؤؤل" أما مدرسة اللد الأساسية أ للبنات فكانت مسابقتها بعنوان " كورونا في رسوماتي و من كتاباتي" الي ذلك أطلقت مدرسة صبحة الحرازين الأساسية للبنين مسابقة توعوية اشتملت علي الرسم كما و أطلقت مدرسة عطا الشوا الأساسية للبنات مسابقة بعنوان " شذرات توعوية" متنوعة المجالات في حين أطلقت مدرسة فهد الأساسية للبنات مسابقة بعنوان " موهبتي من بيتي" و في نفس السياق أطلقت مدرسة صبحي أبو كرش الاساسية المشتركة مسابقة صحية توعوية شاركت فيها طالبات المدرسة و طلبة من مدارس أخري الى ذلك أطلقت مدرسة فهمي الجرجاوي أكثر من مسابقة للتوعية من فيروس كورونا.

و بالرغم من جائحة كورونا الا ان مديرية تعليم شرق و مدارسها تواصل عملها بكل همة لخدمة الطلبة و تأدية رسالتها علي أكمل وجه.