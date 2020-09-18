تعليم الوسطى تبدأ بتوزيع كتب الثانوية العامة على المدارس

غزة-الرأي

انطلقت بمديرية التربية والتعليم بالوسطى عملية توزيع الكتب المدرسية للثانوية العامة على المدارس الثانوية بالمديرية، بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي ورئيس قسم الكتب ماهر العاجز ورئيس الشعبة سعيد صالح وأمين المستودع عبد الحافظ أبو عمرة، وفق جدول معد مسبقاً من قبل المديرية يضمن عدم الازدحام والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية من جائحة كورونا.

بدوره، قال مدير الدائرة الإدارية :" ان عملية توزيع الكتب على المدارس تأتي وفق خطة وزارة التربية والتعليم لإيصال الكتب للطلبة لتكتمل عملية التعليم الإلكتروني مع الكتاب المدرسي الذي لا غنى عنه، وأضاف السدودي بأن مديرية التربية والتعليم بالوسطى قد أخذت كافة الاحتياطات الوقائية والصحية، ووضعت جدول زمني يضمن التباعد وعدم الازدحام أثناء عملية توزيع الكتب على المدارس.

وأوضح السدودي أن المديرية قد اعطت توجيهاتها للمدارس بتنظيم عملية توزيع الكتب على الطلاب بما يضمن التباعد الجسدي وعدم تجمهر الطلبة والالتزام بالكمامة وأدوات التعقيم والنظافة.

وشكر السدودي جهود قسم الكتب والمطبوعات ودوره في تنظيم عملية توزيع الكتب على مندوبي المدارس ومن ثم توزيعها على الطلبة وفق جداول يتم الاعلان عنها عبر صفحات المدارس.

