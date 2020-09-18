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بلدية خان يونس تشرع بتمديد شبكة مياه لخدمة سكان بلوك G بالمخيم

18 أيلول / سبتمبر 2020 09:12

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غزة-الرأي

شرعت طواقم دائرة الأشغال العامة والصيانة في بلدية خان يونس العاملة ضمن لجنة طوارئ جائحة كورونا بتمديد شبكة مياه جديدة لخدمة السكان القاطنين في شارع أبو ليلة وجزء من منطقة بلوك (G) بالمخيم غرب المدينة .

وذكر رئيس شعبة صيانة شبكات المياه أ. أيمن شهوان، أن الشبكة الجاري تمديدها تأتي ضمن جهود البلدية المبذولة لتعزيز الوضع المائي وتحسين وصول كميات المياه المناسبة للسكان في المنطقة المذكورة لتلبية احتياجاتهم في ظل جائحة كورونا وارتفاع درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنه جاري تمديد الشبكة البالغ طولها (500م) تقريباً، وسيتم كذلك تركيب الوصلات المنزلية وكل ما يلزم لتحسين وصول المياه للسكان.

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