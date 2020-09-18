وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس وشركة توزيع الكهرباء يبحثون التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة ينتهي من تسليم كتب الثانوية العامة للطلبة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بتمديد شبكة مياه لخدمة سكان بلوك G بالمخيم وكالة الرأي الفلسطينية تعليم الوسطى تبدأ بتوزيع كتب الثانوية العامة على المدارس وكالة الرأي الفلسطينية "بالصور "انجازات وزارة المالية في مواجهة جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية مدارس شرق غزة تطلق العديد من المسابقات للتوعية من فيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية أسعار صرف العملات مقابل "الشيقل" وكالة الرأي الفلسطينية المرشدة صفاء عرفة تطلق عدة مبادارت إرشادية ودعم نفسي للطالبات وكالة الرأي الفلسطينية الزراعه تسمح بدخول الدجاج المبرد الكامل لقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شقيقين باعتداء مستوطنين عليهما في بيت لحم
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية

تعليم غرب غزة ينتهي من تسليم كتب الثانوية العامة للطلبة

18 أيلول / سبتمبر 2020 09:15

1
1

غزة-الرأي

أنهت مديرية التربية والتعليم غرب غزة عملية تسليم الكتب الدراسية لطلبة الثانوية العامة في مدارسها بعد حضور الطلبة وأولياء أمورهم للاستلام، وكانت عملية تسليم الكتب للطلبة ضمن إجراءات احترازية وقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.
وأشرف على عملية تسليم الكتب للطلبة في مدارسهم د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة ومدارء المدراس الثانوية للبنين والبنات، وأ.عليان عطالله رئيس شعبة الكتب والمطبوعات في المديرية.
وأكد د.أبوعلي أن عملية تسليم الكتب جاءت وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظة على التباعد الجسدي بين عموم الطلبة.
وبين  مدير تعليم غرب غزة أن المديرية والمدارس التابعة لها قامت بتسليم الكتب للطلبة حسب التعليمات الصحية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم العالي مؤخراً لإجراءات الوقاية الصحية وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين خاصة في ظل جائحة كورونا.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

تنافس في الخير بين مجالس وهيئات الكتلة الإسلامية في الجامعات

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟