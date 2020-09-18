تعليم غرب غزة ينتهي من تسليم كتب الثانوية العامة للطلبة

غزة-الرأي

أنهت مديرية التربية والتعليم غرب غزة عملية تسليم الكتب الدراسية لطلبة الثانوية العامة في مدارسها بعد حضور الطلبة وأولياء أمورهم للاستلام، وكانت عملية تسليم الكتب للطلبة ضمن إجراءات احترازية وقائية للحد من انتشار فايروس كورونا.

وأشرف على عملية تسليم الكتب للطلبة في مدارسهم د.عبد القادر أبوعلي مدير التربية والتعليم غرب غزة ومدارء المدراس الثانوية للبنين والبنات، وأ.عليان عطالله رئيس شعبة الكتب والمطبوعات في المديرية.

وأكد د.أبوعلي أن عملية تسليم الكتب جاءت وفق إجراءات السلامة والوقاية الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمحافظة على التباعد الجسدي بين عموم الطلبة.

وبين مدير تعليم غرب غزة أن المديرية والمدارس التابعة لها قامت بتسليم الكتب للطلبة حسب التعليمات الصحية التي نشرتها وزارة التربية والتعليم العالي مؤخراً لإجراءات الوقاية الصحية وذلك للحفاظ على سلامة الطلبة والعاملين خاصة في ظل جائحة كورونا.

