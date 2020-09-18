النيابة العامة تحقق في 259 قضية متنوعة

غزة-الرأي

حققت النيابة العامة في 259 قضية مختلفة على مستوي محافظات غزة شملت ، 55 قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة ، 5قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة،- 199 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ووفقاً للتقرير اليومي لانجازات النيابة العامة أمس وتحقيقاً للامن والاستقرار قامت باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات

كما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 52 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت النيابة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.