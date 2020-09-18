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بلدية خان يونس :استمرار تعقيم منازل المحجورين واحياء المدينة

18 أيلول / سبتمبر 2020 10:24

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غزة-الرأي

تستمر طواقم دائرة الصحة والبيئة في بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة العاملة ضمن لجنة طوارئ جائحة كورونا بحملات التعقيم للأحياء ذات الكثافة السكانية والشوارع العامة والتي تشهد حركة للمواطنين بالإضافة إلى منازل المواطنين المحجورين والمخالطين، وذلك ضمن الاجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لمنع تفشي الفايروس.

لجنة طوارئ جائحة كورونا في بلدية خان يونس تمنت السلامة التامة لكافة أبناء شعبنا، مؤكده على ضرورة ارتداء الكمامة عند الخروج من المنزل والالتزام بإرشادات وتوجيهات الأجهزة المختصة والحفاظ على التباعد.

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