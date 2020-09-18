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تعليم خان يونس يتفقد مخازن الكتب المدرسية ويعلن موعد تسليمها

18 أيلول / سبتمبر 2020 10:38

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غزة-الرأي

تفقد أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم خان يونس،  مخازن الكتب بالمديرية للإطلاع على آخر الاستعدادات لتوزيع الكتب على الطلبة، ورافقه في الزيارة: أ. محمد العسولي مدير الدائرة الادارية، وأ. حسن النجار رئيس قسم الكتب.
وقال أ. الفرا بأنه سيتم توزيع كتب الثانوية العامة على المدارس يوم السبت الموافق٢٠٢٠/٩/١9م، وفق خطة زمنية تم إعدادها مسبقاً حتى لا يكون داخل المستودع عدد كبير من المستلمين أثناء عملية التسليم لمندوبي المدارس، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا.
وأشاد أ. الفرا بجهود قسم الكتب والمطبوعات لحرصهم على توزيع الكتب المدرسية على مدارسهم حتى يتم توزيعها على طلبة الثانوية العامة.
 

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