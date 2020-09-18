تعليم خان يونس يعقد اللقاء الثاني للمعلمين الذين لم يتدربوا على الصفوف الافتراضية

غزة-الرأي

عقدت مديرية التربية والتعليم خان يونس ، اللقاء الثاني لدورة الفصول الافتراضية لمعلمي اللغة الانجليزية الذين لم يشاركوا سابقا على برنامج الزوم.

حيث قام بتدريب اللقاء كل من أ. احمد الفرا مشرف التكنولوجيا، وأ. رولا فاروق الفرا مشرفة اللغة الانجليزية في المديرية.

وشارك في اللقاء خمس وعشرون معلم ومعلمة في جو من التفاعل والمشاركة وتبادل الخبرات.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على إنشاء مجموعات واتس للطالبات في الصفوف المختلفة وتدريب الطالبات على المهارات المختلفة في تفعيل الصفوف الافتراضية لشرح المنهاج.

