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تسجيل 47 إصابة جديدة بكورونا في غزة

18 أيلول / سبتمبر 2020 11:15

غزة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة ، صباح اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020، عن عدد حالات الوفاة والإصابات بفيروس كورونا في القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الصحة بغزة في تقريرها اليومي، بوفاة مواطن، وتسجيل 47 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في القطاع.
 

وفيما يلي ملخص للتقرير اليومي لوزارة الصحة بغزة عن الحالات المصابة بكورونا: 

ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

 الجمعة 18/9/2020  الساعة 11 صباحا

عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1443 عينة

 تسجيل (47) اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية.

 تعافي 48 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

 وفاة المواطن حسن احمد اللحام 70 عام من مدينة خان يونس.

 اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 2223 اصابة منها/

حالات نشطة حاليا 1738 حالة
متعافين 468 حالة 
وفيات 17

غرفة عمليات الطوارئ في وزارة الصحة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات المناسبة

كلما التزم المواطنون بالضوابط الصحية سينخفض منحنى تسجيل الاصابات ونستطيع سويا كسر حلقات التفشي.

نؤكد ان ادنى تراخي أو استهتار سيتسبب في وجود بؤر جديدة اشد خطورة من تفشي الوباء
استهتاركسيقتلاحبابك

وعي وادراك المجتمع الفلسطيني يجعله يتغلب على الجائحة بمزيد من الالتزام بالضوابط الصحية البسيطة المتعلقة بارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الحسدي.

ندعو الجميع الى المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة وعدم نقل العدوى اليهم بالاستهتار.

مرحلة الاستجابة لازالت مستمرة لاجراء التقصي بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية.

وزارة الصحة تمر بمرحلة خطيرة من نقص الادوية والمسحات والكتات المخبرية ومتطلبات مواجهة الوباء.

نطالب كافة الجهات المعنية الى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تحقيق الاستجابة المطلوبة لمواجهة الوباء في قطاع غزة.

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