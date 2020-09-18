"ثابت" يشيد بإبداعات المعلم الفلسطيني في التعليم عن بُعد

غزة - الرأي

أشاد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت بإبداعات المعلم الفلسطيني ومبادراته في التعليم عن بُعد والتعليم الالكتروني لخدمة الطالب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر النوعي عن بُعد والذي نظمه معلم اللغة الإنجليزية بمديرية رفح الدكتور عمر حماد اليوم الجمعة والخاص بعروض المعلمين وتجاربهم بالتعليم الالكتروني تحت عنوان" المعلم مصدر الإبداع وأيقونة التجديد"

وأوضح ثابت أن المعلم الفلسطيني ورغم الظروف الصعبة والحصار والعدوان والإمكانات المحدودة قد نفذ خطوات مهمة في التعليم الالكتروني ووجدنا المعلمون يتسابقون في إنشاء الصفوف الافتراضية وضم الطلبة إليها وسط تفاعل كبير.

وأضاف أن وزارة التعليم منذ سنوات ركزت في خططتها على إدخال الحوسبة في التعليم وعملت عل تشجيع المعلمين في هذا المجال وخلال جائحة كورونا تم التوسع في التعليم الإلكتروني.

وقدّم الدكتور ثابت الشكر والتقدير لمنظم المؤتمر الدكتور عمر حماد على هذه الجهد وتنظيم المؤتمر، كما قدّم الشكر والتقدير لجميع المشاركين من فلسطين وخارجها، مؤكداً أن المؤتمر تكتسب أهميته لأنه يقدم تجارب واقعية لعمل المعلمين في الأزمات وخاصة كورونا، معرباً عن أمله في الوصول إلى مخرجات نوعية مفيدة يمكن تعميمها في الميدان.

من جهته قدم الدكتور حماد الشكر للدكتور زياد على دعمه وتشجيعه لمثل هذه اللقاءات، مؤكداً أن المؤتمر يهدف لتعزيز ودعم المعلمين ويبرز جهودهم وإبداعاتهم، وتسليط الضوء على إنجازاتهم محلياً ودولياً خلال جائحة كورونا، وتقديم التغذية الحقيقية حول التعليم الالكتروني وتحديد واقعه واستشراف مستقبله في فلسطين.

وشارك في المؤتمر ما يقارب 42 معلماً ومعلمة من مدارس محافظات قطاع غزة والضفة إضافة إلى مشاركة معلمين ومختصين من عدة دول عالمية.

وعُقد المؤتمر في خمس جلسات علمية، ومن الأوراق التي تم تقديمها ورقة المعلمة لينة خليفة من مديرية غرب غزة بعنوان "التطوير الذاتي والمهني للمعلم" ويوسف أبو زايد من مديرية رفح بعنوان "الفيسبوك التعليمي" وفطين البنا مدير الإعلام بوزارة التعليم بعنوان "تقييم برنامج تدريبي إلكتروني قائم على تنمية مهارات الخط العربي لدى المعلمين" .



والمعلم محمد أبو حسن من البحرين بعنوان "تجربة دولية في التعليم الالكتروني" ود.حسين أبو ليلة من غرب غزة بعنوان "درجة امتلاك معلمي المدارس الحكومية بالمحافظات الجنوبية لفلسطين لكفايات التعليم الالكتروني وسبل تطويرها"، وأسماء مصطفى من شمال غزة بعنوان "القواعد الذهبية لإدارة الفصول الافتراضية"، وأمير ظاهر من طولكرم بعنوان "أثر التكنولوجيا في التعلم أثناء الأزمات كورونا أنموذج"، وإنعام البطريخي من شمال غزة بعنوان" مبادرة استمتع بالتعلم خارج الصندوق" وms Bushra naqvi من باكستان بعنوان" تجربة التعليم الالكتروني في باكستان"، وMs Olga Mosca من ايطاليا بعنوان "تجربة التعليم الالكتروني ايطاليا" ، ورغدة حسين من سلفيت بعنوان "من بيتي أُشارك أفكاري ومواهبي " و

ومن الأوراق كذلك ورقة رائدة الصالحي من الوسطى بعنوان" أفكار لجعل الصفوف الافتراضية أكثر ايجابية"، ومؤمنة فرج من شرق غزة بعنوان "تجربتي مع التعليم الالكتروني"، وأنس البلغيتي من المغرب بعنوان "تجربة التعليم الالكتروني المغربية"، و ومها سالمية من نابلس بعنوان "تأمل في الأداء لدليل الممارسات الصفية"، وختام نجوم من أريحا بعنوان" السمات العامة للمعلم الفاعل والتعليم الفاعل الالكتروني"، ونهى حلس من غرب غزة بعنوان " متعة الكيمياء بين التعليم الوجاهي والتعليم الالكتروني " ورهام البشيتي من شرق خانيونس بعنوان" معلم اللغة الإنجليزية في مواجهة كورونا"، وهبة أبو رفعة من شمال غزة بعنوان "تجربتي مع التعليم الالكتروني" ورشا أبو زهري من خانيونس بعنوان "أعمالي الالكترونية خلال جائحة كورونا".

